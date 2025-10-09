Marea Britanie vrea să relaxeze regulile care obligă celebrele sale puburi să se închidă înainte de miezul nopții

Premierul britanic Sir Keir Starmer conduce un efort accelerat de reducere a „birocrației” despre care unii patroni afirmă că împiedică puburile să găzduiască evenimente cu muzică live și standuri temporare cu mâncare, relatează The Independent.

Prim-ministrul, care a numit puburile „inima pulsantă a comunităților britanice”, a lansat un sondaj-fulger adresat proprietarilor de localuri, clienților și celor care locuiesc lângă puburi. Acesta urmează să fie deschis timp de patru săptămâni.

Inițiativa ar putea duce la eliminarea unui număr mare de reguli vechi privind licențele, pe fondul temerilor că unele localuri istorice s-au închis din cauza plângerilor legate de zgomot sau a restricțiilor privind publicitatea.

De asemenea, potrivit BBC, puburile ar putea primi permisiunea de a-și extinde programul de funcționare, pentru a putea servi clienții până noaptea mai târziu.

Autoritățile locale stabilesc în prezent ora la care puburile sunt obligate să se închidă

Conform reglementărilor actuale privind licențele, puburile din Anglia și Țara Galilor nu au un program universal de deschidere. Autoritățile locale sunt responsabile pentru acordarea licențelor fiecărui pub în parte.

Asta înseamnă că în multe localități din Marea Britanie puburile au ajuns să funcționeze doar până la ora 23:00 în timpul săptămânii sau cel târziu până la miezul nopții. Vinerea și sâmbăta ora de funcționare poate fi prelungită până la 01:00, în funcție de localitate.

În unele cazuri punctuale, cum ar fi de exemplu în perioadele în care are loc cupa mondială de fotbal, autoritățile acordă derogări și permit localurilor să rămână deschise și în timpul săptămânii până la orele 01:00-02:00.

„Puburile și barurile sunt inima care bate a comunităților noastre”, a spus Sir Keir Starmer, adăugând că guvernul „le susține pentru a prospera”.

El a continuat: „Această analiză are ca scop reducerea birocrației, creșterea numărului de clienți și facilitarea organizării de evenimente care aduc oamenii împreună. Când puburile noastre locale merg bine, și economia noastră merge bine”.

Marea Britanie a desfășurat o anchetă privind licențierea puburilor și a altor afaceri din sector

„Această revizuire ne va ajuta să eliminăm birocrația care a frânat sectorul nostru ospitalier de excepție, oferindu-i libertatea de a se dezvolta, menținând în același timp siguranța comunităților”, a declarat la rândul său Ministrul pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle.

„Acesta este echilibrul pe care încercăm să îl atingem. Suntem hotărâți să sprijinim micile afaceri și să readucem energia pe străzile noastre comerciale”, a adăugat el.

Sondajul adresat actorilor interesați urmează unei investigații realizate de grupul de lucru guvernamental pentru licențiere, care s-a încheiat la începutul acestui an.

Printre recomandările sale s-a numărat și propunerea de a elimina obligația publicării anunțurilor tipărite în ziarele locale atunci când un administrator dorește să deschidă un local sau să își modifice licența.

„Aceasta este o cheltuială pentru o afacere licențiată care nu servește niciun scop real, în afară de a genera venituri pentru companiile care operează ziare locale, și ar trebui eliminată”, a concluzionat, printre altele, grupul de lucru.