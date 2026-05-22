Referendum în bogata provincie Alberta, unde oamenii vor fi întrebați dacă mai vor să facă parte din Canada

Votant care a semnat pentru un referendum privind separarea provinciei Alberta de Canada. Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Provincia Alberta din Canada, bogată în resurse petroliere, va organiza în octombrie un referendum fără caracter obligatoriu pentru a afla dacă locuitorii săi doresc să rămână parte a Canadei, a declarat joi premierul provinciei, Danielle Smith, o mișcare în mare parte simbolică care ar putea totuși să reprezinte o provocare majoră pentru premierul Mark Carney, transmite Reuters.

Întrebarea de pe buletinul de vot nu va declanșa separarea, a spus Smith, ci va întreba locuitorii dacă guvernul din Alberta ar trebui să înceapă procesul legal prevăzut de Constituție pentru a organiza, la o dată ulterioară, un referendum obligatoriu privind independența.

„Este timpul să votăm, să înțelegem voința locuitorilor din Alberta cu privire la acest subiect și să mergem mai departe”, a spus Smith într-un discurs televizat de seară. Ea a afirmat că nu mai este benefic să se prelungească o dezbatere „emoțională și importantă”.

Votul din octombrie ar marca prima dată în istoria Canadei când o provincie din afara Quebecului supune dezbaterii publice problema separării.

Se preconizează că acest lucru va crea diviziuni nu numai în Alberta, ci și la nivel mai larg în Canada, în contextul în care Carney încearcă să conducă un front canadian unit în abordarea tarifelor impuse de SUA și a renegocierii acordului comercial SUA-Mexic-Canada în lunile următoare.

„Pe măsură ce luăm notă de discursul premierului Smith din această seară, rămânem concentrați pe construirea unei Canada mai puternice pentru toți, în parteneriat deplin cu Alberta și în beneficiul tuturor albertanilor și al tuturor canadienilor”, a declarat ministrul comerțului intern, Dominic Leblanc.

Separarea este susținută doar de o treime din votanți

Anunțul vine după luni de campanie a unui grup vocal de separatiști care doresc un referendum privind ieșirea din Canada, în ciuda sondajelor care au aratat în mod constant că separarea este susținută de doar aproximativ o treime din alegătorii provinciei.

Aceștia au suferit un eșec săptămâna trecută, când o instanță din provincie a decis în favoarea cererii Primelor Națiuni de a opri petiția pentru referendum. Însă Smith a promis că va face apel împotriva deciziei judecătorului, afirmând că aceasta încalcă dreptul cetățenilor de a-și exprima opinia cu privire la chestiuni importante.

Jeff Rath, purtător de cuvânt al grupului separatist Stay Free Alberta, a criticat declarațiile lui Smith, scriind pe rețelele de socializare că decizia ei este pentru „un referendum privind organizarea unui referendum” și îi ignoră locuitorii din Alberta care doresc să voteze privind independența.

Smith, care a fost acuzată că a agitat flăcările separatismului prin reducerea la jumătate a numărului de semnături necesare pentru a declanșa un referendum inițiat de cetățeni, a declarat joi că ea crede fără echivoc că locul Albertei este în Canada și că va vota în acest sens.

„Acum nu este momentul să renunțăm la speranța în țara noastră”, a spus ea, adăugând că guvernul său a reușit să-l convingă pe Carney să anuleze mai multe dintre măsurile de mediu ale predecesorului său.

Mulți locuitori din Alberta au fost nemulțumiți de aceste politici, despre care au spus că subminează industria petrolieră și de gaze a provinciei.