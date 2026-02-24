Referendum pentru desființarea județului Ilfov, propus de un consilier al lui Bolojan. Replică dură la cererile lui Hubert Thuma: „Tupeu fantastic”

Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a spus că este necesar un referendum în județul Ilfov pentru „asimilarea” județului în orașul București, cu o administrație unică. Propunerea vine după ce președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma (PNL) a amenințat că va organiza un referendum pentru depozitarea deșeurilor din Capitală în Ilfov, dacă Guvernul nu va aloca o parte din cotele defalcate pe impozitul pe venit încasate în București pentru județul pe care-l conduce.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur Bucuresti, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan (…) Desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii semnificative”, a scris Vlad Gheorghe, într-o postare pe Facebook.

El a invocat și faptul că ar fi desființate astfel „multe organisme inutile” care funcționează ca asocieri între Capitală și Ilfov.

„Ar dispărea o parte dintre baronii locali”

„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”, a continuat Vlad Gheorghe, cu o referire transparentă la declarațiile recente ale lui Hubert Thuma, aflat în conflict cu președintele PNL Ilie Bolojan și cu primarul general Ciprian Ciucu.

Referindu-se și la avertismentul lui Thuma că ar putea bloca autorizațiile de construcție în Ilfov, dacă Bucureștii nu vor contribui la bugetul județului Ilfov, Gheorghe a spus că aceste autorizații ar trebui date unitar la nivelul Capitalei și a județului

„Este bună și propunerea Consiliului Județean de a nu se mai emite autorizații de construire în Ilfov. Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență”, mai susține fostul europarlamentar.

Cererile președintelui CJ Ilfov

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat duminică seara un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, în contextul disputelor privind finanțarea transportului metropolitan și repartizarea impozitului pe venit. Thuma susține că Ilfovul este dezavantajat financiar în raport cu Bucureștiul și avertizează că ia în calcul „măsuri ferme”, inclusiv sistarea eliberării autorizațiilor de construire în județ.

„Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București–Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici «pomană»”, a scris Thuma într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, Consiliul Județean Ilfov a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor, Guvern și Primăria Generală, prin care solicită ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov, a anunțat Thuma.

„Argumentele sunt puternice și simplu de înțeles de orice om de bună credință. În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo”, a precizat acesta.

Thuma a mai spus că se consultă cu primarii din județ privind un referendum legat de depozitarea gunoaielor din București în Ilfov.

„Nu pentru conflict. Ci pentru că Ilfovul trebuie să fie respectat şi consultat când devine ‘curtea din spate’ a Capitalei. Şi mai spun ceva, foarte direct, dacă administraţia actuală a Bucureştiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă ‘bună doar să preia problemele’ – gunoi, trafic, presiune urbană – atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-şi proteja comunităţile”, a mai scris Thuma.

Conflict deschis în PNL

Lider al facțiunii anti-Bolojan din PNL, Thuma l-a acuzat pe Ilie Bolojan, la începutul lunii, că „USR-izează” partidul și că ar fi vulnerabilizat, în mod premeditat, candidații liberali la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025.

Thuma a mai spus că Bolojan a făcut parte dintr-un plan care i-a vulnerabilizat, pe rând, pe candidații prezidențiali Ciucă și Antonescu.Mai exact, Thuma susține că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el. Acesta însă nu doar că n-a vrut, ci a și făcut propuneri nerezonabile pentru PNL. Mai apoi, la alegerile prezidențiale din 2025, Bolojan nu a negat public luni de zile, îi reproșează Thuma, că el va fi candidatul PNL. Toate acestea au fost premeditate, susține Thuma.