Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează a noua ediție a proiectului educațional „Law Is Awesome!”, dedicat studenților care vor să devină avocați de business

Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează a noua ediție a proiectului educațional „Law Is Awesome!”, conceput de către firma de avocați special pentru studenții facultăților de drept din anul III de studiu, care vor să devină avocați de business și își doresc să descopere ce presupune practicarea acestei profesii. Programul va fi lansat oficial în cadrul unui eveniment care va avea loc în data de 4 decembrie 2025, de la ora 12:30, la sediul Facultății de Drept din cadrul Universității din București (B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46), în sala Antonescu. Participarea la conferința de lansare a programului se face prin completarea formularului de înscriere până la data de 1 decembrie 2025, ora 23:59, și nu condiționează înscrierea în program.

Studenții se pot înscrie în program până pe 19 ianuarie 2026, iar cei selectați vor participa la 12 workshopuri susținute de avocații Reff & Asociații | Deloitte Legal, împreună cu profesioniști din Deloitte România și invitații acestora, în perioada februarie-aprilie 2026, la sediul societății de avocați din București. Programa atelierelor este adaptată celei pe care o urmează studenții de anul III și actualizată în linie cu cele mai recente evoluții din domeniul avocaturii și din mediul de business, în general. De asemenea, participanții vor beneficia de sesiuni de consiliere cu specialiști în resurse umane, de tip job shadowing, dar și de un training de dezvoltare de soft skills, menit să ajute la construirea brandului personal sau la pregătirea pentru susținerea unui interviu de angajare. La finalul perioadei de workshopuri, studenții vor primi recomandări personalizate de la traineri și unii dintre aceștia vor avea oportunitatea de a urma un stagiu de practică în vara anului 2026 în cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal.

„Continuitatea proiectului «Law Is Awesome!», ajuns la a noua ediție, reprezintă dovada că este un program apreciat de studenți, considerat util atât prin prisma experienței practice dobândite pe parcursul interacțiunii cu avocați experimentați, specializați în diverse arii de drept, cât și în perspectiva participării la un stagiu de practică într-o importantă casă de avocatură, care să îi ajute să își completeze pregătirea academică și, de ce nu, să facă primul pas în carieră. La rândul nostru, suntem încântați că putem să le împărtășim din experiența noastră și să îi ajutăm să pătrundă mai adânc în substraturile profesiei de avocat. La edițiile anterioare ale proiectului au participat peste 250 de studenți, dintre care, o parte, au fost recrutați în cadrul firmei, aspect care confirmă beneficiile programului și ne oferă încredere în succesul noii ediții”, a declarat Georgiana Singurel, Partener, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, și coordonatoarea proiectului „Law Is Awesome!”.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, legal management consulting, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați reff-associates.ro. Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați deloittelegal.com.

Articol susținut de Deloitte România