Reff & Asociaţii și Deloitte România obțin la Înalta Curte anularea definitivă a unor acte emise de Administrația Fondului pentru Mediu cu valoare de peste 10 milioane de lei

O echipă multidisciplinară de avocați și consultanți fiscali din cadrul Reff & Asociaţii și Deloitte România a asistat cu succes o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) într-un litigiu complex cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), având ca obiect anularea unor obligații financiare suplimentare de peste 10 milioane de lei.

Litigiul a vizat modul de aplicare a legislației privind trasabilitatea și valorificarea deșeurilor de ambalaje pentru anul 2018, într-un context marcat de modificări legislative intrate în vigoare la jumătatea anului și de lipsa unei practici judiciare unitare în domeniu. În urma unui control, AFM a stabilit în sarcina organizației obligații de plată suplimentare semnificative, în baza unei interpretări extensive a obligațiilor legale nou introduse, respective pentru întregul an 2018.

Curtea de Apel București a admis acțiunea organizației și a stabilit că obligațiile legale trebuie analizate diferențiat, în funcție de forma legii aplicabile în fiecare perioadă a anului. Instanța a reținut că, pentru a doua jumătate a anului 2018, obligațiile organizației au fost limitate la documentarea predării deșeurilor colectate către operatori autorizați, în acord cu modificările legislative intrate în vigoare la 30 iunie 2018.

AFM a formulat recurs, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv această cale de atac, confirmând soluția favorabilă pronunțată de Curtea de Apel București.

Echipa Reff & Asociaţii | Deloitte Legal implicată în proiect a fost coordonată de Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partner, și i-a inclus pe Ovidiu Bălăceanu, Counsel, Laura Epure și Ștefan Mihărtescu, Managing Associates, iar practica de taxe a fost reprezentată de Adrian Teampău și Alexandru Stancu, Directori în cadrul Deloitte România, care au contribuit la analiza implicațiilor fiscale și de fond ale disputei.

„Decizia Înaltei Curți este deosebit de relevantă pentru sectorul gestionării deșeurilor și pentru contribuabilii vizați de obligații la Fondul pentru Mediu, întrucât clarifică modul de aplicare a legii în timp și consolidează o practică judiciară care devine majoritară la nivelul instanței supreme, punând astfel capăt unei perioade de incertitudine juridică”, a declarat Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal.

