Reforma pe care Grindeanu susține că o va face dacă devine premier. „Nu acțiunile eșuate ale lui Bolojan”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD susține o reformă în administrația locală care să implice comasarea localităților cu un număr mic de locuitori. „Dacă devin prim-ministru, o fac”, a spus social-democratul, joi, într-o conferință de presă la Parlament.

Grindeanu susține că această comasare de localități „este, de fapt, singura reformă care trebuie făcută la nivelul administrației publice locale, nu acțiunile eșuate ale lui Bolojan, care a spus doar cum ne dă oameni afară”.

„Soluția este (…) comasarea. Știu, toate partidele au vorbit despre asta, dar nimeni, incluzând aici și PSD, nu a făcut-o. PSD nu poate face singur acest lucru (…), dar vă spun cu tărie că PSD a spus și va spune în continuare că va susține și își va da votul pentru o reformă care implică comasarea localităților cu până la – nu știu, aici putem discuta – 3.000, 4.000 de locuitori, ținând și având în același timp în vedere și păstrarea serviciilor publice, și e esențial acest lucru, să ai același nivel al calității serviciilor publice pentru locuitori”, a declarat liderul PSD.

El susține că este „un adept” al acestei potențiale reforme și că o va implementa în cazul în care va deveni premier.

„Asta înseamnă, până la urmă, o reformă reală, pe care o susținem și la care suntem și vom fi parte. Dacă ni se cere, o să o și promovăm. Sunt un adept al acestei chestiuni și nu renunț (…). Dacă devin prim-ministru, o fac”, a adăugat Sorin Grindeanu.

În aceeași conferință de presă, el a abordat și subiectul formării Guvernului, spunând că „nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută”, dar că, în opinia lui, PSD este „cel mai aproape în a face această majoritate” și își va „intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”.