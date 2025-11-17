Reforma pensiilor amenință și executivul german. Cancelarul Merz exclude însă formarea unui guvern minoritar

Cancelarul german Friedrich Merz a fost nevoit luni să excludă formarea unui guvern minoritar, în contextul unei dispute în blocul său conservator în legătură cu reforma pensiilor, care îi amenință puterea, relatează Agerpres citând agenția DPA.

„În opinia mea, este exclus să facem așa ceva”, a declarat Merz la o conferință economică desfășurată la Berlin.

„Crede cineva în mod serios să am putea să lucrăm în acest Bundestag german cu majorități schimbătoare și totuși să facem o muncă legislativă corespunzătoare?”, a adăugat el.

Comentariul cancelarului survine pe fondul relatărilor din media conform cărora conservatorii lui Merz – Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Uniunea Creștin-Socială (CSU) bavareză – iau în considerare scenariul unui guvern minoritar.

Disputa își are originea într-un pachet de reformă a pensiilor al guvernului, care prevede, printre altele, stabilirea pensiei minime la nivelul a 48% din salariul mediu până în 2031.

Deși proiectul legislativ a fost aprobat de Merz și de partenerii de coaliție social-democrați din SPD, cancelarul se confruntă cu o rebeliune din aripa de tineret a conservatorilor.

Merz a fost prezent la conferința națională a aripii tinere în weekend, însă nu a reușit să aplaneze frustrările.

Cei 18 deputați afiliați organizației de tineret au amenințat că vor vota împotriva proiectului de lege, ceea ce ar pune coaliția condusă de Merz în pericol de înfrângere în Bundestag.

La conferința economică organizată de un mare cotidian german, șeful guvernului a dat asigurări că actuala coaliție va fi, „desigur”, încă în funcție anul viitor.

În Germania, guvernele minoritare sunt foarte rare, de obicei funcționând doar interimar până la noi alegeri.

Predecesorul lui Merz, social-democratul Olaf Scholz a condus un astfel de guvern în urma prăbușirii coaliției SPD-Verzi-liberali în noiembrie 2024.