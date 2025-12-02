„Magistrații nu sunt demnitari și au interdicții ferme”. În ziua în care Bolojan merge iar în Parlament pentru pensiile magistraților, CSM numără „interdicțiile” pe care le au judecătorii şi procurorii

„Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), marți, înainte ca Guvernul Bolojan să meargă pentru a doua oară în Parlament pentru asumarea răspunderii pe pensiile magistraților.

Într-un comunicat de presă postat pe Facebook, CSM enumeră incompatibilităţile şi interdicţiile pe care le au judecătorii şi procurorii, subliniind că „funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior sau de la Institutul Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri.



„Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de judecător şi procuror sunt stabilite strict prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a proteja independenţa şi imparţialitatea justiţiei. Statutul magistraţilor ţine cont de responsabilitatea şi complexitatea funcţiei în societate, precum şi de numeroasele incompatibilităţi impuse prin lege”, spune Consiliul Superior al Magistraturii pe Facebook.

Magistrații nu sunt demnitari și au interdicții „ferme” privind activitățile comerciale sau rolurile de conducere în societăţi ori instituţii financiare, „pe care nu le pot desfăşura în nicio circumstanţă”.

„De asemenea, nu pot face parte din partide politice, nu pot participa la activităţi politice şi nu pot comenta public cauze aflate pe rol. Le este interzis să ofere consultaţii juridice în probleme litigioase, indiferent de instanţa sau parchetul la care funcţionează”, mai spune CSM.

Totuși, potrivit legistaţiei, magistraţii pot contribui prin articole şi studii de specialitate, lucrări literare sau ştiinţifice şi pot participa la emisiuni care nu au caracter politic. „De asemenea, îşi pot exprima opiniile profesionale privind politicile publice şi iniţiativele legislative în domeniul justiţiei, fără caracter politic”.

Bolojan își angajează din nou răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților

Reacţia Consiliului Superior al Magistraturii vine în contextul asumării răspunderii în Parlament, pentru a două oară, a premierului Ilie Bolojan pentru legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și le micșorează pensia. Prima tentativă a fost respinsă de Curtea Constituțională.

Guvernul a adoptat astăzi proiectul, fără a aproba niciunul din cele peste 40 de amendamente depuse de parlamentari.

De la momentul în care Bolojan își angajează răspunderea, proiectul poate fi atacat în termen de trei zile la CCR de grupurile parlamentare, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de președintele Nicușor Dan sau de către Avocatul Poporului.

Șefa CSM: „Am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură”

În 27 noiembrie, CSM a emis aviz negativ pe proiectul Guvernului Bolojan.

Președinta CSM, Elena Costache, a acuzat că magistrații au fost „supuși unui veritabil asediu din partea unor lideri politici”:

„Au ajuns să influențeze într-o asemenea manieră opinia publică încât am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură, de denigrare, de dezinformare, în care toate reacțiile noastre firești într-o astfel de luptă au fost prezentate într-o manieră neconformă realități.

Stiți cu toții și este de notorietate că, cel puțin de șase luni de zile, ne-am desfășurat activitatea în niște condiții cu care nu știu dacă Consiliul, ca instituție, s-a mai confruntat, poate doar vechiul consiliu, în perioada 2018-2019, la modificările la Legile Justiției”.

Costache a spus că, „chiar și în aceste condiții”, membrii CSM și instituția au „dat dovadă de bună credință”, iar „toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor și a acestei campanii de denigrare”.