Refuz categoric din țara de origine a Melaniei Trump de a intra în „Consiliul Păcii”, inițiat de președintele SUA. „Încalcă în mod periculos ordinea internațională”

Slovenia nu va accepta o invitaţie de la preşedintele american Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, a anunţat miercuri seară premierul sloven Robert Golob, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Trump a invitat zeci de lideri să participe la noua iniţiativă condusă de SUA, ce ar urma să fie prezidată de liderul de la Casa Albă şi avea ca scop iniţial încheierea războiului din Fâşia Gaza, ulterior obiectivul fiind extins la soluţionarea conflictelor din lume.

„Principala îngrijorare este că mandatul este prea larg şi ar putea submina periculos ordinea internaţională bazată pe Carta Naţiunilor Unite”, a declarat Golob, citat de portalul de ştiri N1.

„Deşi găsim lăudabilă orice iniţiativă ce poate calma situaţia din Orientul Mijlociu, această invitaţie încalcă în mod periculos ordinea internaţională mai largă şi nu doar pacificarea în Gaza”, a subliniat el.

La finalul săptămânii trecute, mai multe ţări au anunţat că au primit invitaţii pentru a face parte din noua iniţiativă, printre care Canada, Franţa şi Germania.

„’Consiliul pentru Pace’ este o organizaţie internaţională ce vizează promovarea stabilităţii, restabilirea unei guvernări fiabile şi legitime şi garantarea unei păci durabile în regiunile atinse sau ameninţate de conflicte”, se arată în preambulul textului de opt pagini trimis statelor invitate.

Textul insistă, printre altele, pe „necesitatea unei organizaţii de pace internaţionale mai agile şi mai eficace”.

Donald Trump ar urma să fie „primul preşedinte al ‘Consiliului pentru Pace’”, ale cărui puteri prevăzute sunt extrem de extinse: el va fi singurul abilitat să invite alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture iniţiativei şi va putea revoca participarea lor în caz de veto cu o majoritate de două treimi dintre statele membre.

Fiecare stat exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani, cu excepţia statelor membre ce virează cel puţin 1 miliard de dolari în conturile „Consiliului pentru Pace” în timpul primului an ce urmează intrării în vigoare a Cartei, mai arată textul.