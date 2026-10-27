Regatul Pisicilor Aristocrate există și e în Capitală. Aici domnesc motani și mâțe Maine Coon, spre încântarea bucureștenilor care vin în vizită

Mari și impunătoare, pisicile Maine Coon sunt printre cele mai sociabile și prietenoase pisici, în ciuda dimensiunilor și aerului lor impunător.

Au ceva din noblețea unor personaje dintr-o poveste. Sunt impunătoare, au blana bogată de zici că poartă fulare groase și au cozile foarte pufoase. Mustățile lor sunt ca niște podoabe, iar privirile lor sunt aproape cu tâlc.

Cu urechile lor cu smocuri ca de râs și botul pătrățos, n-au nicio problemă să se împrietenească, deși n-ai zice când le vezi.

„Giganții blânzi” se înțeleg foarte bine cu copiii, cu câinii și cu alte animale. Și, spre deosebire de cele mai multe pisici, Maine Coon n-au nicio problemă cu apa.

În București există un loc unde pisicile Maine Coon domnesc și unde oamenii le descoperă cu încântare.

Experiența e descrisă, în detaliu, pe B365.ro.