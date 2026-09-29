VIDEO Micuțul regat Tooro și-a ales un nou rege după lupta pentru succesiune demnă de filme

Un fost prezentator de știri TV a fost încoronat marți rege al Regatului Tooro din Uganda, acesta devenind al 13-lea monarh al poporului Batooro în cadrul unei ceremonii încărcate de ritualuri, care a marcat încheierea unei dispute aprinse privind succesiunea, transmite Reuters.

Edward Rukidi Kijanangoma i-a succedat regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, a cărui moarte din cauza cancerului luna trecută, la vârsta de 34 de ani, a declanșat un conflict neașteptat.

Mama fostului rege a pretins că acesta a avut un fiu a cărui existență nu era cunoscută și a încercat să impună urcarea acestuia pe tron.

Uganda este o republică constituțională condusă de un președinte ales, însă patru regate precoloniale au rămas simboluri influente ale identității și patrimoniului, în pofida faptului că nu dețin nicio putere politică.

Guvernul Ugandei ar fi impus încheierea luptei pentru succesiune

Un comitet format din 21 de membri ai clanului regal Babiito l-a ales pe Kijanangoma, în vârstă de 56 de ani, care este vărul lui Oyo Nyimba.

O sursă familiarizată cu disputa privind succesiunea a declarat pentru Reuters că guvernul central al Ugandei a impus această decizie, în pofida opoziției mamei fostului rege.

Kijanangoma a primit noul nume regal Edward Rukidi Nyabongo I în cadrul unei ceremonii tradiționale care a inclus sacrificarea unui taur și stropirea cu sângele unei găini în orașul Fort Portal, capitala regatului Tooro.

Nyabongo I a mers pe jos până la Palatul Karuziika între miezul nopții și ora 3 dimineața, înainte de a participa la o bătălie simulată pentru coroană.

Uganda's Prince Edward Rukidi Kijanangoma will be crowned Tooro Kingdom's new king at Karuziika Palace in Fort Portal City, following the death of King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV pic.twitter.com/WpcWRXMbsi — Reuters (@Reuters) September 29, 2026

Rege la vârsta de trei ani

Oyo Nyimba a murit în Statele Unite pe 27 august, în timp ce urma un tratament pentru angiosarcom, o formă agresivă de cancer. A fost înmormântat pe 12 septembrie la Mormintele Regale Karambi din Fort Portal.

Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Foto: Marc Hofer / AP / Profimedia

El a atras atenția la nivel mondial în 1995, când a fost înscăunat la vârsta de 3 ani, după moartea tatălui său, imaginile cu micul rege îmbrăcat în veșminte regale și purtând o coroană stârnind o fascinație larg răspândită.

Foști colegi ai noului rege Nyabongo I de la televiziunea publică UBC, unde acesta a lucrat ca prezentator și editor de știri, îl descriu drept o persoană modestă și cu picioarele pe pământ.

„Toată lumea din Fort Portal este fericită din cauza acestui nou rege. Ne pregătim. Femeile își calcă masuka. Bărbații își calcă kanzu-urile”, a declarat Elizabeth Kengonze, o locuitoare din Tooro, în perioada premergătoare ceremoniei, referindu-se la hainele tradiționale.

În weekend, rudele s-au adunat la Palatul Karuziika, noua sa reședință, însoțite de toboșari și dansatori tradiționali care purtau recipiente din tărtăcuță și șaluri din pânză de scoarță de culoare portocalie.

Fostul rege nu avea niciun fiu cunoscut

Încoronarea a avut loc în pofida obiecțiilor mamei lui Oyo Nyimba și ale surorii sale, prințesa Ruth Komuntale. Acestea susțin că fostul rege a lăsat în urmă un fiu minor și un testament în care îl numea pe acesta moștenitor.

Rudele de sex feminin ale fostului rege Oyo Nyimba, la procesiunile sale funerare, FOTO: Badru Katumba / AFP / Profimedia

Oyo Nyimba nu era căsătorit și nu se știa public că ar fi avut copii. Prim-ministrul regatului a menționat pentru prima dată existența unui copil într-o declarație prin care anunța moartea regelui.

Charles Kayondo Kamurasi, șeful clanului regal Babiito, însărcinat oficial cu anunțarea noului rege, a declarat că clanul nu știa de existența vreunui copil și că a urmat obiceiurile din Tooro în alegerea unui succesor.

„Copilul despre care susțin că există nu este cunoscut”, a declarat Kamurasi presei săptămâna trecută.