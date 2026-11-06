Regele Belgiei a respins demisia premierului și l-a trimis să mai negocieze

Regele Belgiei a respins vineri demisia prim-ministrului Bart De Wever, care va relua discuțiile în cadrul coaliției sale pentru a încerca să găsească un compromis privind bugetul, transmite France Presse.

Regele Filip „a decis să respingă demisia prim-ministrului și i-a cerut să reia negocierile bugetare începând de acum. Prim-ministrul va prezenta din nou un raport Regelui luni, 16 noiembrie”, a precizat Palatul Regal într-un comunicat.

Bart De Wever și-a prezentat demisia la începutul săptămânii, din cauza blocajului negocierilor privind reducerea deficitului.

Regele și-a acordat câteva zile pentru a lua o decizie. Pe parcursul săptămânii, acesta a primit partidele din coaliția de guvernare, ancorată în zona de centru-dreapta, pentru a evalua amploarea acestei noi crize politice din Belgia.

„La finalul discuțiilor cu președinții celor cinci partide din majoritate, Regele a luat act de voința fiecăruia dintre aceștia de a încheia negocierile bugetare cât mai curând posibil”, scrie Palatul Regal.

„Regele a obținut, de asemenea, din partea celor cinci președinți angajamentul formal că partidul lor este dispus să facă concesii pentru a ajunge la un acord”, asigură acesta.

Miza e de 10 miliarde de euro

Conservatorul flamand Bart De Wever dorește un efort bugetar masiv de 10 miliarde de euro până în 2029 pentru a reduce deficitul belgian, care depășește 5%.

Acest efort se bazează în principal pe reduceri ale cheltuielilor publice, în special în domeniul sănătății, dar implică și identificarea de noi surse de venituri, la care se opune unul dintre partenerii coaliției, Mișcarea Reformistă (partid liberal francofon).

Până în prezent,aAceasta a refuzat orice majorare a impozitelor, în timp ce alte partide din majoritate, precum centristii de la „Les Engagés”, cereau o repartizare „echitabilă” a eforturilor, cu o contribuție din partea „celor care au mai mult”.

Discuțiile se desfășoară sub presiunea sindicatelor, care se mobilizează de luni de zile împotriva austerității.

Pe 9 octombrie, câteva zeci de mii de manifestanți au defilat împotriva măsurilor de austeritate, în timp ce pe lângă zona marșului au avut loc scene de violență și distrugeri.

Numeroase sloganuri din cadrul manifestației făceau referire la diferențele tot mai mari de bogăție și la dorința ca persoanele cu venituri mari să contribuie mai mult la eforturile comune.

Joi, în fața Parlamentului, Bart De Wever a confirmat că anul 2027 va începe cu un buget de urgență copiat pe modelul exercițiului precedent, practica cunoscută sub numele de „douăsprezecimi provizorii”, în așteptarea găsirii unui compromis.

Lipsa unui acord privind bugetul pentru 2027 până în prezent reprezintă un „eșec usturător pentru guvern”, a recunoscut el.

Bart De Wever conduce, din februarie 2025, o coaliție formată din cinci partide de centru-dreapta (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V și Vooruit).