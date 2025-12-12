Regele Charles, anunț despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „O dovadă a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani”

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a împlinit 77 de ani. Credit foto: AFP-Getty/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Regele Charles a declarat vineri că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând de anul viitor, descriind acest moment drept „o binecuvântare” și o dovadă a progreselor medicale remarcabile, scrie Reuters.

Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în luna februarie, iar cel mai recent anunț a fost făcut într-un mesaj televizat, difuzat în cadrul unei campanii naționale de conștientizare a cancerului în Marea Britanie.

„Pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării timpurii, intervenției eficiente și respectării indicațiilor medicilor, tratamentul meu pentru cancer poate fi redus începând de anul viitor”, a spus el.

„Acest prag reprezintă atât o binecuvântare personală, cât și o dovadă a progreselor remarcabile realizate în îngrijirea cancerului în ultimii ani.”

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că tratamentul medical al regelui va intra acum într-o „fază de precauție”, însă medicii îi vor monitoriza permanent starea de sănătate.

Declarațiile publice despre experiența sa cu cancerul și despre starea de sănătate sunt neobișnuite pentru familia regală, care, în mod tradițional, oferă puține detalii despre viața personală a membrilor săi.

Potrivit aceluiași purtător de cuvânt, recomandarea specialiștilor în oncologie este că „este de preferat ca Majestatea Sa să nu vorbească despre propria afecțiune specifică, ci să se adreseze tuturor celor afectați de orice formă a bolii”.

Testele au depistat cancerul în urma unei intervenții corective pentru mărirea prostatei, a anunțat Palatul Buckingham în februarie 2024. La acel moment, palatul a precizat că nu va oferi actualizări regulate despre tratament și nu a furnizat detalii privind tipul de cancer.

După o perioadă petrecută departe de lumina reflectoarelor, Charles, care a urcat pe tron în 2022, și-a reluat îndatoririle publice în luna aprilie a acestui an, cu un program încărcat de ceremonii, apariții oficiale și deplasări în străinătate.

În luna martie, Palatul Buckingham a anunțat că regele a fost internat pentru scurt timp, după ce a suferit efecte secundare ale tratamentului oncologic, fără a oferi detalii suplimentare.

Într-un mesaj transmis participanților la o recepție organizată în aprilie, dedicată activității organizațiilor caritabile din domeniul cancerului, Charles a vorbit despre propria experiență cu boala, afirmând că aceasta i-a arătat „ce este mai bun în umanitate”.

Organizația caritabilă Maggie’s, una dintre cele mai importante din domeniul sprijinului pentru bolnavii de cancer, a declarat în luna iulie că luptele publice cu boala purtate atât de Charles, cât și de nora sa, Kate, au avut un impact major asupra altor pacienți, încurajându-i să vorbească deschis despre dificultățile de a face față bolii.