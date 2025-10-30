Regele Charles i-a retras titlul de prinț fratelui său. Andrew va trebui să părăsescă și reședința de la Windsor

Regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său mai tânăr Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni de natură sexuală, informează Reuters, citând un comunicat al Palatului Buckingham.

Andrew (65 de ani), al doilea fiu al reginei Elizabeth II, se confruntă cu presiuni în creștere în ce privește legăturile sale cu Epstein, iar la începutul acestei luni a fost nevoit să renunțe la folosirea titlului de duce de York. Acum regele Charles i-a retras titlurile nobiliare, urmând să rămână cu numele de Andrew Mountbatten Windsor.

„Măsuri necesare”

Comunicatul de la Palatul Buckingham precizează că Andrew a fost notificat să renunțe la contractul de închiriere a reședinței de la Windsor, în vestul Londrei, urmând să se mute într-o reședință privată din estul Angliei.

„Aceste măsuri de blam sunt socotite ca necesare, cu toate că el continuă să nege acuzațiile care i se aduc. Maiestăților Lor doresc să fie limpezi că gândurile și simpatia lor au fost și vor rămâne pentru victimele și supraviețuitorii oricărei forme de abuz”, precizează sursa citată.

O sursă de la palat a afirmat că, deși Andrew continuă să nege acuzațiile împotriva sa, este clar că au existat erori grave de judecată din partea lui. Decizia de retragere a titlurilor a fost luată de Charles III, însă monarhul a avut susținerea familiei, inclusiv cea a prințului moștenitor William.

În ultimele săptămâni, ziarele britanice și-au concentrat atenția asupra finanțelor prințului după ce The Times a relatat că nu a plătit chirie pentru reședința cu 30 de camere în ultimele două decenii, însă a finanțat lucrări de 7,5 milioane de lire atunci când s-a mutat.

O comisie parlamentară britanică a examinat dacă Andrew ar trebui să mai locuiască în reședința respectivă.

Noi acuzații privind relația cu Epstein

Poliția Metropolitană din Marea Britanie a transmis, pe 19 octombrie, că investighează „activ” informațiile apărute în presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre, prin intermediul polițiștilor care îi asigură protecția, potrivit BBC.

„Suntem la curent cu informațiile apărute în presă și investigăm activ acuzațiile formulate”, a transmis, duminică, Poliția Metropolitană, după ce mai multe publicații britanice au scris că prințul Andrew „a încercat să găsească informații compromițătoare” despre Virginia Giuffre, femeia care l-a dat acuzat pe fiul Reginei Elisabeta a II-a de agresiuni sexuale.

Virginia Giuffre a susținut că se număra printre fetele și tinerele exploatate sexual de către Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și cercul său de prieteni bogați, printre care și prințul Andrew, pe care l-a dat în judecată în anul 2021.

Giuffre, care s-a sinucis la începutului anului 2025, a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew în trei rânduri, inclusiv când avea 17 ani, la reședința prietenei sale Ghislaine Maxwell din Londra, în 2001. Prințul a negat constant acuzațiile, și el și Giuffre au ajuns la o înțelegere nedezvăluită publicului, în 2022.