Prințul Andrew e investigat de poliție după ce a fost acuzat că a căutat „informații compromițătoare” despre femeia care a susținut că a abuzat-o sexual

Poliția Metropolitană din Marea Britanie a transmis că investighează „activ” informațiile apărute în presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre, prin intermediul polițiștilor care îi asigură protecția, potrivit BBC.

„Suntem la curent cu informațiile apărute în presă și investigăm activ acuzațiile formulate”, a transmis, duminică, Poliția Metropolitană, după ce mai multe publicații britanice au scris că prințul Andrew „a încercat să găsească informații compromițătoare” despre Virginia Giuffre, femeia care l-a dat acuzat pe fiul Reginei Elisabeta a II-a de agresiuni sexuale.

Virginia Giuffre a susținut că se număra printre fetele și tinerele exploatate sexual de către Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și cercul său de prieteni bogați, printre care și prințul Andrew, pe care l-a dat în judecată în anul 2021.

Giuffre, care s-a sinucis la începutului anului 2025, a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew în trei rânduri, inclusiv când avea 17 ani, la reședința prietenei sale Ghislaine Maxwell din Londra, în 2001. Prințul a negat constant acuzațiile, și el și Giuffre au ajuns la o înțelegere nedezvăluită publicului, în 2022.

Mail on Sunday, un ziar conservator britanic publicat în format tabloid, a scris pe 18 octombrie 2025 că Andrew i-a cerut ofițerului său de protecție din poliție să o investigheze pe Giuffre chiar înainte ca ziarul să publice o fotografie a primei întâlniri a acesteia cu prințul, în februarie 2011. Ziarul a afirmat că el i-a dat ofițerului data nașterii și numărul confidențial de asigurare socială al acesteia.

La rândul său, The Sunday Telegraph, un ziar săptămânal din Marea Britanie, a afirmat că Andrew „a încercat să găsească informații compromițătoare” despre Giuffre.

Prințul Andrew nu a comentat informațiile apărute în presă, dar neagă în mod constant toate acuzațiile aduse împotriva sa, scrie BBC. Nici Palatul Buckingham nu a transmis niciun comentariu pe această temă.

În schimb, secretarul pentru Energie, Ed Miliband, a calificat acuzația apărută în presă ca fiind „extrem de îngrijorătoare”. Dacă este adevărat, „nu este absolut deloc modul în care ar trebui folosiți ofițerii de protecție personală”, a spus el în emisiunea Sunday de la BBC One.

Prințul Andrew a anunțat vineri că va renunța la utilizarea titlului de „Duce de York”, după ani de critici la adresa comportamentului său și a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

Prințul încetase deja să mai fie un „membru activ al familiei regale” din 2022. El și-a pierdut atunci dreptul de a-și folosi titlul de Alteță Regală și nu a mai apărut la evenimentele oficiale ale familiei regale.