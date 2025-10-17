Prințul Andrew renunță la titlul de Duce de York, dar „neagă cu fermitate acuzațiile împotriva sa”

Prințul Andrew a anunțat vineri că va renunța la utilizarea titlului de „Duce de York”, după ani de critici la adresa comportamentului său și a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

Reputația lui Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea și al doilea fiu al regretatei Regine Elisabeta a II-a, a fost afectată puternic în ultimii ani, în special din cauza legăturilor sale cu Epstein.

În plus, au existat și dezvăluiri conform cărora unul dintre apropiații săi de afaceri era considerat de guvern un spion chinez.

Într-un comunicat, Andrew a spus că „acuzațiile continue la adresa mea” au distras atenția de la munca fratelui său mai mare, Regele Charles, și de la munca familiei regale britanice în ansamblu.

„Prin urmare, nu voi mai folosi titlul sau onorurile care mi-au fost conferite. După cum am mai spus, neg cu fermitate acuzațiile împotriva mea”, a declarat el.

Andrew, în vârstă de 65 de ani, al optulea în linia de succesiune la tron, a fost cândva considerat un ofițer de marină elegant și a servit în armată în timpul Războiului Malvinelor cu Argentina la începutul anilor 1980.

Acuzat că a abuzat sexual o minoră

Problemele îndelung mediatizate ale lui Andrew au început în 2015, când a fost vizat de un proces intentat de Virgina Giuffre, scrie CNN. Femeia susținea că Epstein a traficat-o și a forțat-o să întrețină relații sexuale cu prietenii săi în 2001, inclusiv cu Prințul Andrew, și că știau că la acea vreme era minoră în conformitate cu legislația americană.

Giuffre, care a murit în aprilie, susținea că Andrew a abuzat-o sexual pe insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine, în conacul său din Manhattan și la domiciliul fostei sale iubite, Ghislaine Maxwell, din Londra.

Andrew, care a negat constant acuzațiile, și Giuffre au ajuns la o înțelegere nedezvăluită publicului, în 2022. În acel an a fost deposedat de majoritatea titlurilor și îndatoririlor regale.

Acuzațiile au revenit în atenția publică în ultima săptămână, odată cu publicarea memoriilor lui Giuffre.