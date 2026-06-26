Regele Charles pune capăt unei tradiții de două secole și renunță la Palatul Buckingham ca reședință

Regele Charles nu va locui la Palatul Buckingham după finalizarea lucrărilor de renovare care durează de 10 ani și urmează să se încheie anul viitor, punând capăt unei perioade de aproape două secole în care emblematica reședință londoneză a servit drept reședință principală a monarhului britanic, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut de oficiali ai casei regale britanice, care au dezvăluit totodată că regele a plătit 12,9 milioane de lire sterline sub formă de taxe în anul fiscal 2024/2025. Suma, dezvăluită în premieră de un monarh britanic, îl plasează pe regele Charles printre primii 100 de contribuabili din Marea Britanie.

Membrii familiei regale au promis o mai mare transparență în privința finanțelor lor, pe fondul unei atenții sporite și al criticilor tot mai frecvente de la moartea reginei Elisabeta a II-a în 2022.

Palatul Buckingham va rămâne „cartierul general” al monarhiei

Decizia lui Charles de a nu locui la Palatul Buckingham și de a rămâne la Clarence House, reședința din apropiere pe care o folosește de mulți ani, vine înainte de finalizarea unui proiect de renovare în valoare de 369 de milioane de lire sterline. Acesta a fost demarat pentru înlocuirea instalațiilor electrice învechite, a conductelor și a sistemelor de încălzire.

Când lucrările au început în 2017, oficialii se așteptau ca palatul să rămână reședința principală a monarhului la Londra, așa cum fusese încă din 1837, când regina Victoria a urcat pe tron.

James Chalmers, trezorierul regelui, a precizat acum că palatul va rămâne principalul loc de desfășurare a ceremoniilor și evenimentelor oficiale, inclusiv al vizitelor de stat.

„Este și va rămâne «cartierul general al monarhiei», bijuteria coroanei dintre clădirile noastre naționale, cu stindardul suveranului fluturând cu mândrie pe acoperiș ori de câte ori Majestatea Sa se află la Londra”, le-a spus el jurnaliștilor.

Nici Charles, nici regretata regină Elisabeta a II-a nu au mai petrecut noaptea la palat din 2019. Regele va păstra acolo apartamente private care vor putea fi folosite pentru cazare.

Aproximativ 700.000 de persoane vizitează Palatul Buckingham în fiecare an, iar Chalmers a spus acum că accesul publicului va fi extins, deși nu a intrat în detalii.