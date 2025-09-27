Regele Charles se va întâlni cu Papa Leon pentru o sărbătoare care are loc o dată la 25 de ani la Vatican

Regele Charles al III-lea, capul Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunțat sâmbătă Palatul Buckingham, potrivit France Presse.

Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea și Camilla cu noul suveran pontif.

Leon XIV va sărbători împreună cu cuplul regal anul jubiliar, sau Anul Sfânt, al Bisericii Catolice, care are loc o dată la 25 de ani și atrage milioane de pelerini la Vatican.

„Această vizită va celebra, de asemenea, acțiunea ecumenică a Bisericii Anglicane și a Bisericii Catolice, reflectând tema anului jubiliar”, a transmis Palatul Buckingham, fără a preciza datele exacte.

Cuplul regal s-a întâlnit în privat cu predecesorul său, Papa Francisc, pe 9 aprilie, la Vatican, cu 12 zile înainte de moartea acestuia, în marja unei vizite de stat în Italia.

Charles al III-lea, în vârstă de 76 de ani, care suferă de cancer, călătorește puțin în străinătate.

Pe lângă vizita de stat de patru zile în Italia din aprilie, el a petrecut 48 de ore în Canada, pe 26 și 27 mai, pentru a ține discursul de redeschidere a Parlamentului și a insista asupra autodeterminării canadienilor, într-o perioadă în care Donald Trump vorbea despre transformarea Canadei într-un stat american.

Papa Francisc, decedat în aprilie la vârsta de 88 de ani, a fost timp de 12 ani liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume. Leon XIV, originar din Statele Unite, i-a succedat la 8 mai.

Înainte de încoronarea sa din mai 2023, Charles al III-lea a vizitat de cinci ori Vaticanul în calitate de prinț de Wales și s-a întâlnit cu trei papi.

El a fost primit de papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 și 2019, și de predecesorul lui Benedict al XVI-lea în 2009.

De asemenea, l-a întâlnit pe Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale în Regatul Unit în 1982 și a participat la funeraliile papei polonez la Vatican în 2005.