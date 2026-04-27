Regele Charles, vizită cu miză majoră la Washington: Capcanele diplomatice ale întâlnirii cu Trump, sub umbra atacului de la Casa Albă și a dosarului Epstein

Donald Trump și Regele Charles III la dineul de stat de la Castelul Windsor (septembrie 2025). Credit line: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Regele Charles al III-lea începe luni o vizită oficială în Statele Unite cu misiunea de a „reafirma și reînnoi” relația specială cu SUA, într-un moment în care legăturile bilaterale trec printr-o perioadă dificilă, sub presiunea unui climat de securitate tensionat, potrivit The Guardian.

Vizita oficială a monarhului, organizată cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenței americane, impune un „echilibru diplomatic delicat” în relația cu un Donald Trump imprevizibil, pe fondul preocupărilor legate de Iran și de securitate.

Incidentul armat de sâmbătă seara, de la cina corespondenților de la Casa Albă, a complicat și mai mult contextul vizitei, forțând deja reevaluarea planurilor de securitate pentru cele patru zile. Între timp, fantoma lui Jeffrey Epstein și umbra cuplului Sussex nu sunt niciodată departe, notează publicația britanică.

Cea mai importantă vizită din viața regelui

Istoricul politic Anthony Seldon afirmă că vizita are un „grad de dificultate” care depășește orice misiune regală de la George al VI-lea încoace, deoarece monarhul are de-a face cu „cineva atât de imprevizibil”.

Totuși, spune Seldon, Charles este „probabil singura persoană din lume pe care Trump nu vrea să o jignească”, fapt ce i-ar putea oferi regelui „mai multă libertate de mișcare”.

În ceea ce istoricul numește „cea mai importantă vizită din viața regelui”, Charles ar putea alege să fie foarte prudent sau „să reamintească poporului american fundamentele pe care s-au clădit Statele Unite acum 250 de ani”, a adăugat istoricul.

Profesorul Philip Murphy, directorul departamentului de istorie și politică al Universității din Londra, atrage atenția că riscul politic este mai semnificativ pentru Keir Starmer decât pentru Charles. El afirmă însă că guvernul a pus în pericol prestigiul monarhului prin contactul cu președintele SUA.

„I-au pus demnitatea în pericol punându-l în contact cu Trump, care este atât extrem de controversat, cât și o persoană foarte dificilă de gestionat în public”, a spus Murphy.

Referitor la discursul programat în fața Congresului SUA, considerat cel mai important de până acum, Murphy sugerează că Charles ar putea sublinia „valorile comune: credința în libertate, credința în democrație”, transmițând că „puterea relației depășește politica”.

Securitatea lui Charles, tratată cu „mare seriozitate”

Vizita lui Charles va beneficia de „măsuri de securitate adecvate riscului”, după ce Donald și Melania Trump au fost evacuați de la cina corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, în urma unor focuri de armă.

Darren Jones, secretarul șef al prim-ministrului, a confirmat că au loc discuții suplimentare cu privire la siguranța monarhului: „Guvernul și palatul iau foarte în serios securitatea Majestății Sale, iar discuțiile ample vor continua în zilele următoare”.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a precizat că se colaborează cu echipele americane pentru a stabili în ce măsură evenimentele de sâmbătă seara „pot sau nu să afecteze planificarea operațională a vizitei”.

Un moment istoric la Washington

Discursul lui Charles în fața unei ședințe comune a Congresului va fi transmis la nivel internațional și este, probabil, cel mai important discurs al său de până acum, scrie The Guardian.

Palatul Buckingham transmite că regele „recunoaște provocările cu care se confruntă țările noastre”, însă miza este una riscantă, având în vedere că președintele american este cunoscut pentru faptul că „se supără foarte ușor”.

În 1991, când regina Elisabeta a II-a s-a adresat Congresului, aceasta a subliniat importanța NATO și a diversității culturale, mesaje care astăzi ar fi considerate „un atac direct la adresa lui Trump”.

Din acest motiv, analiștii anticipează că Charles va încerca să se adreseze direct publicului american, „trecând aproape peste capul lui Trump”, pentru a da impresia că „puterea relației depășește politica”.

Anthony Seldon afirmă că nu este nevoie ca președintele să fie menționat direct, lăsând astfel la latitudinea fiecăruia să decidă dacă actualul lider „se aliniază acestor valori”. Un discurs rostit „cu multă abilitate, cu delicatețe și într-o manieră respectuoasă” ar putea contribui la reamintirea legăturilor profunde, intelectuale și umane, care unesc cele două țări.

Discreția din Biroul Oval, sub semnul întrebării

Întâlnirea din Biroul Oval a fost organizată să aibă loc în privat. Monarhul participă la discuții după ce președintele american a insultat public premierul britanic și a batjocorit armata Regatului Unit. În fața unui lider care „vorbește fără menajamente”, regele trebuie să procedeze cu prudență.

Astfel, avertizează profesorul Philip Murphy, Charles va fi „foarte atent la ceea ce spune”. Trump nu pare să aibă „un simț puternic al ceea ce este privat și ce nu este”.

Presiunea dosarului Epstein și distanțarea de familia Sussex

Pe plan personal, vizita lui Charles este marcată de arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în legătură cu dosarul Jeffrey Epstein. Această temă este una sensibilă pentru ambele părți, numele președintelui american apărând și el în documentele recente ale anchetei, deși acesta a negat constant orice implicare.

Deși oficiali americani și rude ale victimelor lui Epstein au cerut o întâlnire cu cuplul regal, Palatul a refuzat, invocând riscul de a pune în pericol „anchetele poliției și potențialele acțiuni legale, în detrimentul supraviețuitorilor înșiși”.

Dacă vor exista proteste publice, monarhul și regina Camilla vor fi protejați de acestea, itinerariul oferind puține ocazii de contact direct cu publicul.

Totuși, Murphy subliniază că, după perioada dificilă legată de Andrew, Harry și Meghan, această vizită îi oferă Regelui ocazia de a demonstra că poate juca „un rol valoros, care transcende politica”.

Totodată, nu sunt prevăzute întâlniri între Charles și Harry pe durata vizitei regelui în SUA. Ducii de Sussex se află în Montecito, la aproape 3.000 de mile distanță de Washington DC. Oficialii de la palat speră ca prințul Harry să nu acorde interviuri necuvenite pe tema educației sale regale în timpul acestei vizite.