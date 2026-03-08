Regele Charles vorbește despre pace, în timp ce aliații cheie cer excluderea lui Andrew de la succesiune

Regele Charles al III-lea este așteptat luni să transmită un mesaj despre „presiunile conflictului” din Ucraina și Orientul Mijlociu și să sublinieze importanța alianțelor din Commonwealth, potrivit BBC.

Sărbătoarea anuală a Commonwealth-ului (Comunitatea Națiunilor), marcată luni printr-o slujbă la Westminster Abbey, reunește cel mai mare număr de membri ai familiei regale de la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor.

În mesajul său transmis pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și Ucraina, regele va lăuda forța unificatoare a Commonwealth-ului, o asociație voluntară formată din 56 de țări.

„Adesea, în astfel de momente dificile se revelează cel mai clar spiritul durabil al Commonwealth-ului”, este o parte din mesajul său, redat deja în spațiul public.

Regele va reflecta și asupra presiunilor exercitate de „schimbările climatice și transformările rapide”.

El va afirma că Commonwealth-ul este o „forță a binelui – ancorată în comunitate, dedicată unui tip de sustenabilitate restaurativă care generează un randament al investiției, îmbogățită de cultură, fermă în grija față de planeta noastră și unită în prietenie și în slujba popoarelor sale”, scrie presa britanică.

Această poziție contrastează cu decizia administrației Donald Trump de a anula eforturile pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Există informații despre o posibilă vizită de stat a Regelui în SUA luna viitoare, însă data nu a fost confirmată.

Viitorul succesiunii regale, sub semnul întrebării

Printre problemele viitoare cu care se vor confrunta liderii Commonwealth-ului se numără și cea privind menținerea lui Mountbatten-Windsor în linia de succesiune.

Aliați cheie ai Marii Britanii au lansat acest apel după arestarea sa luna trecută sub suspiciunea de abuz în serviciu și în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, s-a alăturat apelurilor pentru îndepărtarea sa din linia de succesiune, după apeluri similare din Australia și Noua Zeelandă.

Andrew rămâne al optulea în linia de succesiune la tron, iar îndepărtarea sa ar necesita o lege în Marea Britanie și aprobarea celor 14 regate ale Commonwealth-ului care îl au pe Regele Charles ca șef de stat.

Mountbatten-Windsor a negat orice faptă ilegală în legătură cu asocierea sa cu Jeffrey Epstein.