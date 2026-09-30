Regele Spaniei, mesaj tranșant pentru UE după ce a fost ținta unor critici rare în urma crizei din Ceuta

Regele spaniol Felipe al VI-lea a declarat marți seara în timpul unui dineu de gală organizat cu ocazia vizitei în Spania a președintelui francez Emmanuel Macron că țările europene ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă solidaritate și să ofere mai mult sprijin Madridului după sosirea masivă în Ceuta a zeci de mii de migranți, relatează Reuters.

Într-un discurs despre care agenția Reuters că este neobișnuit de tranșant și reflectă amploarea crizei cu care se confruntă Spania în urma asaltului asupra frontierei din Ceuta cu două luni în urmă, regele a declarat că ceea ce s-a întâmplat în enclava de pe coasta Africii de Nord a fost „inacceptabil” și a generat o provocare uriașă în materie de securitate, ordine publică și aspecte umanitare.

„Este o situație care ar trebui să aibă drept consecință consolidarea colaborării dintre statele membre în ceea ce privește resursele și cooperarea”, a declarat el. „Țările europene care suportă cea mai mare presiune pentru că se află la frontierele externe ale Uniunii Europene nu pot purta singure o responsabilitate care le revine tuturor”, a subliniat el.

Regele a vorbit în timpul unui dineu organizat la Palatul Regal din Madrid, la care a participat și premierul socialist Pedro Sánchez, un promotor al beneficiilor aduse de migrație.

Premierul spaniol Pedro Sanchez o salută pe prima doamnă Brigitte Macron la dineul găzduit de regele Felipe al VI-lea, FOTO: Andrews Archie / Abaca Press / Profimedia

Guvernul său a lansat un amplu proces de legalizare a statului migranților aflați în situație neregulamentară, încheiat în timpul verii. Sánchez a propus însă posibile modificări ale normelor privind azilul, pentru ca persoanele sosite să poată fi returnate mai rapid, măsură despre care ONG-urile și unii avocați afirmă că ar încălca convențiile privind drepturile omului.

Întrebat despre aceste planuri în cadrul unei conferințe de presă, ministrul pentru politica teritorială Ángel Víctor Torres, a declarat că guvernul „analizează posibilitatea” unei modificări legislative, dar că aceasta „nu este ușoară”, din cauza problemelor legate de dreptul internațional.

Regele spaniol, criticat de prim-ministru după criza din Ceuta

La sfârșitul lunii august, Sánchez a părut să lanseze un atac rar la adresa regelui Felipe al VI-lea pentru lipsa sa de implicare în criza migrației din Ceuta, reproșându-i monarhului că nu a vizitat exclava Spaniei de pe coasta nord-africană.

„Există motive și justificări mai mult decât suficiente pentru ca șeful statului să viziteze Ceuta și Melilla”, a declarat Sánchez pentru postul spaniol de radio Cadena SER. Melila este cealaltă exclavă pe care Spania o are pe coasta de nord a Africii.

„Mulți oameni cred că eu guvernez de foarte mult timp, dar sunt la putere doar de opt ani”, a spus premierul spaniol. El a vizitat Ceuta de patru ori de când a devenit prim-ministru. „Regele domnește de 20 de ani. De câte ori a mers în Ceuta și Melilla? Nici măcar o dată”, a subliniat el.

Politico sublinia la momentul respectiv că este extrem de neobișnuit ca membri ai guvernului spaniol să conteste public acțiunile Coroanei. În interviu, Sánchez a dat exemplul propriei vizite pe care a efectuat-o de urgență în Ceuta și a modului în care guvernul său a gestionat la fața locului criza.

Migranți, lângă granița dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta Foto: Profimedia



Peste 70.000 de migranți au trecut în Ceuta la sfârșitul lunii iulie

În urma trecerii masive a frontierei de către 72.000 de migranți către Ceuta pe 30 iulie, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a lăudat acțiunea rapidă a Spaniei de a returna în Maroc majoritatea celor sosiți.

Alți lideri au manifestat însă mai puțină înțelegere, Italia suspendând pentru o lună aplicarea în relația cu Spania a regimului Schengen al Uniunii Europene privind libera circulație fără controale la frontierele interne.

Comisarul european pentru migrație Magnus Brunner a prezentat marți un plan pentru consolidarea controalelor la frontierele UE, în urma evenimentelor din Ceuta.

Planul, care necesită aprobarea statelor membre, ar consolida mandatul Frontex (agenția UE pentru protecția frontierelor) și i-ar pune la dispoziție un corp permanent pregătit pentru desfășurare imediată.