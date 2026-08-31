Premierul spaniol, critici rare la adresa regelui: „Mulți cred că eu guvernez de foarte mult timp”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a părut să-l critice luni pe regele Felipe al VI-lea pentru lipsa sa de implicare în criza migrației aflată în desfășurare în Ceuta, reproșându-i monarhului că nu a vizitat exclava Spaniei de pe coasta nord-africană, relatează Politico.

„Există motive și justificări mai mult decât suficiente pentru ca șeful statului să viziteze Ceuta și Melilla”, a declarat Sánchez pentru postul spaniol de radio Cadena SER. Melila este cealaltă exclavă pe care Spania o are pe coasta de nord a Africii.

Sánchez a făcut comentariile în primul interviu pe care l-a acordat după ce 72.000 de migranți au intrat în masă în Ceuta în data de 30 iulie a acestui an. Autoritățile spaniole spun că între 5.000 și 8.000 de persoane se află încă în Ceuta, iar guvernul de la Madrid a cerut oficial vinerea trecută ajutorul UE pentru a gestiona situația.

Prim-miniștrii Spaniei evită de regulă să critice monarhia

Politico subliniază că este extrem de neobișnuit ca membri ai guvernului spaniol să conteste public acțiunile Coroanei. În interviu, Sánchez a dat exemplul propriei vizite pe care a efectuat-o de urgență în Ceuta și a modului în care guvernul său a gestionat la fața locului criza.

„Mulți oameni cred că eu guvernez de foarte mult timp, dar sunt la putere doar de opt ani”, a spus premierul spaniol. El a vizitat Ceuta de patru ori de când a devenit prim-ministru. „Regele domnește de 20 de ani. De câte ori a mers în Ceuta și Melilla? Nici măcar o dată”, a subliniat el.

Politico atrage însă atenția că declarația lui Sánchez este, din punct de vedere tehnic, incorectă: Felipe al VI-lea se află pe tron doar din 2014. Premierul spaniol a părut să se refere la vizita de cinci ore a fostului rege Juan Carlos I în Ceuta, în 2007. Acea vizită a marcat ultima ocazie în care un șef de stat spaniol a vizitat exclava.

Singurii alți șefi de stat spanioli despre care se știe că au vizitat Ceuta au fost regele Alfonso al XIII-lea, care a călătorit acolo în 1927, și președintele celei de-a Doua Republici, Niceto Alcalá-Zamora, care a vizitat Ceuta în 1933.

Forțele de securitate marocane păzesc o zonă de trecere a frontierei dinspre orașul Fnideq din Maroc spre enclava spaniolă Ceuta. Credit foto: STR / AP / Profimedia

Premierul spaniol susține că regele Felipe va vizita Ceuta când va veni momentul

Deși a refuzat să „dezvăluie conținutul conversațiilor pe care le am cu șeful statului”, Sánchez a subliniat că i-a recomandat regelui să călătorească în exclava și orașul care îi poartă numele. El a spus că o vizită regală va avea loc, dar a refuzat să spună când, menționând că acest lucru depinde de „existența condițiilor necesare pentru ca ea să aibă loc”.

În trecut, regii Spaniei au jucat un rol important în relațiile țării cu Marocul, țara din care migranții s-au îndreptat spre Ceuta, forțând frontiera. Juan Carlos I avea o strânsă prietenie personală cu regretatul rege Hassan al II-lea al Marocului și era adesea solicitat să gestioneze negocieri neoficiale, prin canale discrete, atunci când Madridul și Rabatul intrau în conflict.

Însă regele Felipe al VI-lea nu are o relație la fel de apropiată cu Mohammed al VI-lea, actualul monarh al Marocului.

Guvernul condus de Sánchez a declarat anterior că regelui i s-a cerut să-și contacteze omologul de la Rabat imediat după izbucnirea crizei, dar că el a refuzat să facă acest lucru.