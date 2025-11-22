Regimul lui Vucic, contestat din nou în stradă. O nouă manifestație de amploare la Belgrad

Mii de manifestanţi antiguvernamentali, conduşi de studenţi, au mărşăluit paşnic sâmbătă prin capitala sârbă Belgrad, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili pentru moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări şi pentru un atac asupra unei manifestaţii studenţeşti în urmă cu un an, relatează Reuters, citată de News.ro.

Tragedia din 1 noiembrie 2024, care a avut loc în gara din oraşul Novi Sad, din nordul ţării, a declanşat o mişcare de protest paşnică la nivel naţional, condusă de studenţi şi profesori universitari, care a zguduit puterea populistului preşedinte Aleksandar Vucic, aflat la putere de 13 ani.

Anul trecut, peste 30 de susţinători ai Partidului Progresist Sârb (SNS) loiali lui Vucic, inclusiv oficiali locali, s-au confruntat cu studenţii Facultăţii de Arte Dramatice care blocaseră o intersecţie din Belgrad pentru a comemora dezastrul de la Novi Sad.

Patru dintre ei au fost condamnaţi pentru agresiune în urma unor înţelegeri judiciare. Studenţii spun că vor ca toţi agresorii identificaţi să fie traşi la răspundere penală şi să se facă o anchetă pentru a se afla cine a orchestrat atacul.

Manifestanţii au cerut, de asemenea, alegeri anticipate, în speranţa că vor reuşi să-l înlăture pe Vucic şi partidul său.„Ei (SNS) au fost la putere prea mult timp… Nimeni nu va renunţa la acest lucru”, a declarat Vesna Petovic, 50 de ani, o protestatară din Belgrad.

Mai multe demonstraţii de amploare organizate în timpul verii la Belgrad şi în alte părţi ale Serbiei, candidată la aderarea la UE, au fost dispersate de poliţie cu ajutorul grenadelor paralizante şi al gazelor lacrimogene.

Protestatarii şi organizaţiile de apărare a drepturilor omului au acuzat poliţia de utilizarea forţei excesive. Autorităţile au declarat că protestatarii au atacat sediile partidului de guvernământ şi ale susţinătorilor acestuia.