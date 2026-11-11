Regina Maria deschide Centrul de Longevitate Băneasa: evaluări avansate, testări genetice și protocoale de prevenție pentru a trăi mai mult și mai sănătos

Cum putem afla cât de bine înaintăm în vârstă și ce putem face pentru a trăi nu doar mai mult, ci și mai sănătos? Rețeaua de Sănătate Regina Maria a deschis Centrul de Longevitate Băneasa, în urma unei investiții de peste 1 milion de euro. Centrul oferă pacienților posibilitatea de a face evaluări medicale amănunțite, prin care pot afla cum se schimbă organismul odată cu vârsta, ce riscuri pentru sănătate au și ce pot face pentru a le reduce. Pe baza rezultatelor și a istoricului medical, medicii stabilesc un plan de longevitate personalizat, care poate include recomandări privind stilul de viață, investigații suplimentare sau tratamente, atunci când este cazul. Obiectivul este ca eventualele probleme să fie descoperite cât mai devreme, iar pacienții să își păstreze sănătatea și o bună calitate a vieții cât mai mulți ani.

Când vorbim despre longevitate, nu contează doar câți ani trăim, ci și cât timp reușim să ne păstrăm starea de bine, mobilitatea și independența. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul trece prin schimbări care ne pot afecta treptat forța musculară, rezistența fizică și funcționarea unor organe, uneori fără să apară simptome evidente. De aceea, este important să înțelegem din timp cum evoluează organismul și ce putem face pentru a încetini unele dintre aceste schimbări.

În acest context, noul Centru de Longevitate Băneasa propune o evaluare medicală care merge dincolo de setul obișnuit de analize. Medicii urmăresc mai multe aspecte ale funcționării organismului, de la sănătatea metabolică și cardiovasculară până la condiția fizică, masa musculară, densitatea osoasă și anumiți indicatori din sânge. Scopul este de a identifica din timp eventuale vulnerabilități care, în timp, ar putea afecta sănătatea și calitatea vieții.

„Una dintre cele mai importante schimbări pe care trebuie să le facem este să nu mai considerăm absența bolii drept singurul indicator al sănătății. Putem să ne simțim bine astăzi, fără să știm ce se întâmplă, de fapt, în organismul nostru. Medicina longevității pornește de la date medicale și dovezi științifice care ne ajută să înțelegem unde ne aflăm din punct de vedere al sănătății, ce riscuri avem și ce putem schimba pentru a preveni apariția unor probleme în viitor. Nu vorbim despre promisiunea de a trăi până la 100 de ani, ci despre decizii informate și măsuri concrete, adaptate fiecărei persoane, care ne pot ajuta să ne păstrăm energia, mobilitatea și autonomia și la 60, 70 sau 80 de ani“, a declarat dr. Mircea Munteanu, medic specialist hematolog, nutriționist și dietetician și coordonator al Centrului de Longevitate Băneasa, din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria (foto).

Ce investigații se fac în cadrul unei evaluări de longevitate

Pe lângă analizele uzuale de sânge, medicii pot recomanda teste care evaluează mai în detaliu capacitatea organismului de a susține efortul fizic, masa musculară și densitatea osoasă.

Pentru evaluarea condiției fizice, medicii pot recomanda testul VO₂max, care măsoară cantitatea maximă de oxigen pe care corpul o poate folosi în timpul efortului. Valoarea obținută arată cât de eficient lucrează împreună inima, plămânii și musculatura pentru a transporta și utiliza oxigenul. Cu cât VO₂max este mai mare, cu atât organismul poate susține un efort fizic mai intens.

Testul se face pe o bicicletă staționară, pe care pacientul pedalează în timp ce nivelul de efort crește treptat. În acest timp, poartă o mască specială, care măsoară cantitatea de oxigen consumată și dioxidul de carbon eliminat prin respirație. Evaluarea durează aproximativ 10 minute.

VO₂max este un indicator important al sănătății pe termen lung. Valorile sale scad în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, însă activitatea fizică regulată poate încetini acest proces. Exercițiile care antrenează rezistența cardiovasculară pot contribui chiar la creșterea VO₂max, ajutându-ne să ne păstrăm condiția fizică pe măsură ce îmbătrânim.

O altă investigație este osteodensitometria DEXA, care oferă informații despre densitatea osoasă, masa musculară și distribuția țesutului adipos. Aceste date sunt importante deoarece, odată cu înaintarea în vârstă, pierderea masei musculare și scăderea densității osoase pot afecta mobilitatea și independența. Rezultatele îi ajută pe medici să identifice din timp eventuale modificări și să recomande măsuri precum exercițiile de forță, activitatea fizică regulată și ajustări ale alimentației, inclusiv pentru un aport adecvat de proteine și calciu.

Osteodensitometria DEXA este o investigație imagistică neinvazivă, nedureroasă și rapidă. Pacientul stă întins pe o masă, iar un aparat special trece deasupra corpului și folosește o cantitate mică de raze X pentru a măsura densitatea oaselor și a evalua compoziția corporală. În funcție de zona examinată și de protocol, investigația durează aproximativ 10-20 de minute.

Evaluarea poate include și analize de sânge pentru măsurarea unor biomarkeri care oferă informații despre diferite funcții ale organismului. Printre aceștia se numără glicemia și hemoglobina glicată, care ajută la evaluarea metabolismului zahărului, colesterolul și trigliceridele, relevante pentru riscul cardiovascular, precum și proteina C reactivă, un indicator al inflamației. În funcție de istoricul medical și de rezultatele inițiale, medicul poate recomanda și alte analize.

În cadrul evaluării este estimată și vârsta biologică, pe baza unor indicatori care oferă informații despre metabolism, inflamație și funcționarea organismului. Aceasta poate fi diferită de vârsta din buletin și îi ajută pe medici să înțeleagă mai bine cum îmbătrânește organismul și ce aspecte pot fi îmbunătățite.

În funcție de istoricul medical și de particularitățile fiecărui pacient, evaluarea poate include și teste genetice, care pot identifica anumite predispoziții ereditare pentru unele afecțiuni și pot oferi informații suplimentare pentru stabilirea măsurilor de prevenție.

Planul de longevitate este diferit de la un pacient la altul

Evaluarea și planul de longevitate sunt adaptate fiecărui pacient, în funcție de vârstă, istoricul medical personal și familial, stilul de viață și eventualele probleme de sănătate. Nu toate persoanele au nevoie de aceleași investigații: medicul coordonator stabilește ce teste sunt relevante în fiecare caz și interpretează rezultatele împreună cu celelalte informații medicale.

Programul este coordonat de un medic dedicat, care colaborează cu specialiști din cardiologie, endocrinologie, nutriție, medicină sportivă și psihologie. Împreună, aceștia analizează situația fiecărui pacient și stabilesc recomandări adaptate nevoilor sale.

Pe baza acestei evaluări, recomandările pot viza alimentația, activitatea fizică și somnul sau pot include investigații suplimentare și tratamente, atunci când este cazul. Evoluția pacientului este urmărită prin reevaluări la intervale de 3, 6 sau 12 luni.

„În medicina longevității, nu este vorba despre a face cât mai multe teste, ci despre a înțelege ce ne spun datele despre organismul nostru și cum le putem folosi pentru a lua decizii mai bune pentru starea noastră de bine. Fiecare persoană are un istoric medical, factori de risc și nevoi diferite, de aceea evaluările trebuie alese și interpretate individual. Atunci când corelăm rezultatele analizelor cu istoricul medical, condiția fizică și stilul de viață, putem identifica mai clar unde este nevoie să intervenim și ce schimbări pot avea un impact real. Scopul nostru este să transformăm informațiile despre sănătate într-un plan concret de prevenție, care să ajute fiecare pacient să trăiască mai mult și mai bine“, a conchis dr. Munteanu.

Cei care doresc să se programeze pentru o consultație de longevitate pot accesa pagina dedicată programului.

Articol susținut de Regina Maria