REGINA MARIA și NEUROAXIS – parteneriatul care pune neurologia pe harta strategică a rețelei de sănătate

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA, compania lider în calitatea serviciilor medicale din România, anunță un nou parteneriat strategic prin integrarea în rețea a Neuroaxis – prima clinică de neurologie și neuroimagistică din România.

Această decizie marchează un nou pas în dezvoltarea rețelei și contribuie la consolidarea segmentului dedicat pacientului neurologic, segment deja susținut de o vastă echipă de medici neurologi cu experiență în diagnosticarea și tratarea unei game largi de afecțiuni neurologice.

Clinica Neuroaxis, fondată şi condusă de către medicul neurolog Dan Mitrea, alături de Cristina Pătrășcanu și Dragos Tudorache, a înregistrat în 2025 venituri de peste 3.8 milioane de euro și este lider de piață pe acest segment medical. Cu o echipă formată din peste 50 de medici, misiunea Neuroaxis este de a contribui la îmbunătățirea vieții pacientului neurologic și tratează o varietate mare de afecțiuni precum boli neurodegenerative, boala Parkinson, scleroza multiplă, epilepsie, tumori cerebrale si spinale, migrene, afectiuni neurologieperiferice etc. Portofoliul Neuroaxis cuprinde 12 supraspecializări în neurologie medicală, printre care neuro-oncologie, epileptologie, tulburări de mișcare, afecțiuni neuroinflamatorii, tulburări neurodegenerative, neuroradiologie, neuropatologie, neurogenetică, somnologie și psihiatrie.

Totodată, echipa de medici neurologi este completată de medici din specialități conexe neurologiei precum neurochirurgie, psihiatrie și psihoterapie, cardiologie, reumatologie, pneumologie, otoneurologie și psihologie clinică, atât din România cât și din alte centre internaționale.

Clinica este dotată cu un laborator de teste moleculare avansate, 2 RMN-uri dedicate afecțiunilor sistemului nervos și le oferă pacienților servicii de spitalizare de zi și patient navigator.

Prima rețea națională de neurologie integrată

„Alăturarea Neuroaxis rețelei Regina Maria marchează începutul unei noi etape în neurologia din România: crearea primei rețele naționale de neurologie integrată. Obiectivul nostru este să fim alături de pacienții cu afecțiuni neurologice din întreaga țară, oferindu-le acces la o echipă medicală multidisciplinară dedicată și la un sistem de diagnostic și tratament bazat pe experiența și rigoarea pe care le-am cultivat în ultimii ani. Vom transpune modelul Neuroaxis la scară națională, investind în trei direcții critice: formarea profesioniștilor, dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice de ultimă generație și implementarea unor sisteme digitale avansate pentru o monitorizare sigură și proactivă a pacienților. Ne vom concentra, de asemenea, pe programe de cercetare, educație și awareness care să adreseze nevoile reale ale comunității și să contribuim la ridicarea standardului de îngrijire în neurologie”, a declarat Dr. Dan Mitrea, medic specialist neurologie si fondator Neuroaxis.

„Credem că cele mai puternice colaborări se nasc din încredere, respect reciproc și dorința de a evolua împreună. Ne bucurăm să le urăm bun venit în Rețeaua Regina Maria profesioniștilor din echipa Neuroaxis”, a declarat Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA (FOTO).

Centrul va beneficia de infrastructura, de know-how-ul operațional și de resursele rețelei, păstrând în același timp identitatea și standardele care l-au consacrat, iar colaborarea dintre echipa centrului și medicii care activează deja în cadrul rețelei va genera un schimb valoros de experiență, stimulând inovația și atenția acordată experienței pacienților. În plus, echipa Neuroaxis, prin programele de pregătire și perfecționare derulate în cadrul centrului, va susține și de acum înainte învățarea continuă atât pentru medicii din cadrul rețelei, cât și pentru specialiștii altor spitale sau centre.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA este lider în calitatea serviciilor medicale private din România, fiind singurul operator care deține patru spitale cu acreditări internaționale și un total de 21 de acreditări – o performanță unică în Europa Centrală și de Est – ce reflectă angajamentul constant pentru excelență medicală și siguranța pacientului. În ultimul deceniu, peste 1 milion de recenzii au fost acordate medicilor din rețea printr-un sistem intern unic de feedback, generând un scor mediu remarcabil de 9,63 la nivelul întregii organizații. Totodată, REGINA MARIA este lider în digitalizarea serviciilor medicale din România, aplicația sa fiind cea mai utilizată din domeniu, cu peste 1,7 milioane de conturi active.

În 2025, rețeaua a fost achiziționată de grupul finlandez Mehiläinen, una dintre cele mai mari companii private de servicii medicale din Europa, tranzacție care marchează una dintre cele mai importante mișcări din sectorul medical regional și deschide o nouă etapă de dezvoltare și integrare internațională pentru REGINA MARIA.

Articol susținut de Regina Maria