Regizorul documentarului care l-a înfuriat pe Elon Musk spune că „oligarhii tech” trebuie să își piardă puterea

Regizorul american Alex Gibney a realizat documentarul-maraton „Musk”, despre vasta influență a miliardarului Elon Musk, pentru a încuraja discuțiile despre recâștigarea puterii din mâinile „oligarhilor din domeniul tehnologiei”, a declarat acesta într-un interviu acordat duminică seara pentru Reuters.

Regizorul de documentare laureat al premiului Oscar se află la Festivalul Internațional de Film de la Toronto pentru premiera nord-americană a documentarului. Gibney a început filmările înainte de învestirea lui Donald Trump pentru al doilea său mandat prezidențial și i-a extins amploarea după ce Musk a devenit un apropiat al acestuia și a fost numit într-un post important la Casa Albă.

Filmul avea inițial două ore, dar a fost extins la aproape patru ore după ce Musk și-a exprimat sprijinul pentru Trump în timpul campaniei electorale, pe care miliardarul a finanțat-o cu donații de zeci de milioane de dolari.

„Sper ca acesta să fie începutul unei discuții pentru noi toți, nu doar pentru cetățenii Statelor Unite, ci pentru cetățenii întregii lumi, astfel încât să începem să ne recâștigăm puterea de la acești oligarhi din domeniul tehnologiei, care par să dorească să conducă lumea în propriul lor interes”, a spus Gibney pentru Reuters.

Un film despre „modul în care puterea absolută corupe”

Documentarul urmărește parcursul lui Musk începând din perioada bulei dot-com ce s-a format în a doua perioadă a anilor 1990, inclusiv achiziționarea de către acesta a unui autoturism McLaren de un milion de dolari, ascensiunea sa ca director general al Tesla, SpaceX și Twitter, care l-a transformat în cel mai bogat om din lume.

Documentarul include, de asemenea, interviuri cu tatăl său Errol Musk, cu fostul director general al Tesla Martin Eberhard, cu Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Musk cu care acesta a avut al 13-lea copil al său, și cu Justine Musk, singura sa soție și mama a cinci dintre copiii lui.

„Acesta este, în esență, un film despre modul în care puterea absolută corupe. Sau, poate, despre modul în care puterea dezvăluie caracterul unei persoane. Se pune întrebarea dacă Musk urma să ajungă dintotdeauna în această direcție sau dacă puterea l-a corupt”, a spus Gibney.

Musk a criticat virulent filmul documentar și pe regizorul acestuia, după ce lungmetrajul a avut premiera internațională săptămâna trecută la Festivalul de Film de la Veneția.

Ce a spus Elon Musk despre documentarul despre el

Miliardarul a început să răspundă miercuri la mesaje publicate despre documentar pe rețeaua sa de socializare „X”, comentând la un videoclip cu Gibney la conferința de presă a filmului că „rahatul de câine merită mai mult respect” decât documentaristul laureat cu Oscar.

Într-un alt răspuns, el a susținut că Gibney „pur și simplu a adunat o listă de atac formată din oameni care fie au ceva personal împotriva mea, fie nici măcar nu mă cunosc (dar tot au ceva personal împotriva mea)”.

„Nu are NICIUN FEL DE integritate. Om îngrozitor”, a scris Musk despre cineastul american cunoscut pentru documentare apreciate precum „Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God”, „Taxi to the Dark Side” sau „Enron: The Smartest Guys in the Room”.

Ashley St. Clair, o comentatoare politică de dreapta din SUA, a luat parte la conferința de presă organizată la Veneția înainte de difuzarea documentarului și a susținut că Musk i-ar fi oferit un acord de confidențialitate (NDA) în valoare de 40 de milioane de dolari după nașterea copilului lor, Romulus, anul trecut.

„Vreau să le dau copiilor mei un exemplu, să le arăt că nu ar trebui să acceptăm niciodată confortul material în schimbul renunțării la adevăr”, a spus St. Clair.

Răspunzând unui articol TMZ despre declarația lui St. Clair, Musk a spus: „Nu i s-a oferit niciodată așa ceva și are o istorie de afirmații false”. Miliardarul are în total 14 copii, ultimul dintre ei născându-se anul trecut.

Jurnalista americană Zoe Schiffer, regizorul Alex Gibney și Ashley St. Clair la premiera internațională a filmului documentar „Musk”, FOTO: Alberto Terenghi / Zuma Press / Profimedia

Un film despre răufăcătorii din tehnologie

Gibney, ale cărui documentare anterioare au inclus subiecte precum prăbușirea companiei energetice Enron și scientologia, a spus că directorii generali din domeniul tehnologiei devin răufăcători într-o „președinție în care totul se bazează pe favoruri și acces cumpărat”, ignorând reglementările federale și acumulând o influență care diminuează rolul controlului democratic.

Provocarea filmului a fost aceea de a arăta amploarea puterii lui Musk în cadrul guvernului, precum și lipsa de responsabilitate și de direcție a acestei puteri. „Pentru mine, aceasta a fost partea cea mai îngrijorătoare”, a subliniat el în interviul acordat Reuters.

Gibney a amintit totodată că Musk nu a răspuns solicitării sale de a acorda un interviu pentru film. În schimb, documentarul prezintă un interviu simulat cu Musk cu ajutorul unui avatar, care poartă o geacă de piele, are părul dat pe spate și stă într-un fotoliu din piele, într-o încăpere futuristă iluminată în roșu și albastru. Textul personajului simulat se bazează pe o bază de date alcătuită din declarațiile și comentariile publice ale lui Musk.

În unele secvențe, simularea se transformă într-un joc video de tip „first-person shooter”, în care Musk joacă și trage în angajații Twitter după achiziționarea platformei de socializare, precum și în angajații disponibilizați de DOGE, o măsură emblematică pentru primele zile ale administrației Trump, inclusiv în cazul unor angajați ai agențiilor de reglementare care supravegheau companiile sale.

Filmul documentar „Musk” va avea premiera în cinematografele din America de Nord toamna aceasta. Data lansării în România nu a fost încă stabilită, cum se întâmplă de regulă cu producțiile prezentate în avanpremieră la marile festivaluri internaționale de film.