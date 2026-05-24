Regizorul Tudor Giurgiu spune ce ar trebui să facă Guvernul cu filmul „Fjord” al lui Mungiu în campania de la Oscar

Tudor Giurgiu l-a numit duminică pe Cristian Mungiu „cel mai important și influent cineast român din toate timpurile”, după ce filmul său „Fjord” a fost premiat cu Palme d’Or la Cannes. Regizorul a făcut apel la implicarea guvernului în promovarea filmului pentru Oscar.

Tudor Giurgiu, unul dintre cei mai importanți regizori români, spune, într-o postare pe Facebook, că Festivalul de la Cannes e echivalentul Cupei Mondiale la fotbal sau a Grand Prix-ului la snooker.

„Cele mai bune filme din lume sunt selectate într-o competiție de unde, regulat, filmele premiate ajung sǎ câștige fie Oscaruri, fie alte multe premii sau/și titulatura de “filmul anului”. Să fi selectat în competiție e deja o performanțǎ, darmite sǎ câștigi Palme d’Or, premiul cel mare!”, a transmis Tudor Giurgiu.

Regizorul apreciază că succesul filmului „Fjord” e important din multe perspective.

„E o coproducție internaționalǎ între 6 țǎri (Romania, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Franța, Suedia), filmatǎ în Norvegia, cu o distribuție în care sunt 2 superstaruri globale, care a presupus un efort impresionant (al echipei române) de a asigura finanțarea necesară derulǎrii proiectului”, a mai spus Giurgiu.

„Apoi, filmul a fost precumpărat pentru SUA cu multe luni înaintea Cannes-ului de către Neon, distribuitorul cel mai puternic de pe piața americanǎ, care știe cum să își ducă filmele spre Oscar”, a adăugat regizorul.

Nu în ultimul rând, spune Tudor Giurgiu, filmul „îl consacrǎ definitiv pe Mungiu drept cel mai important și influent cineast român din toate timpurile”.

„Orice guvern normal la cap ar trebui să se preocupe”

Cineastul a cerut guvernului să se implice în campania de promovare a filmului pentru premiile Oscar.

„Orice guvern normal la cap dintr-o ţară al cărei regizor câştigǎ al doilea Palme d’Or ar trebui sǎ se preocupe asap nu de decoraţii şi mesaje sforăitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar (o eternă problemă)”, a mai spus Tudor Giurgiu.

Regizorul mai consideră că, mai mult decât succesul meritat al „Fjord”, „este vorba mai ales despre o campanie de imagine şi de diplomaţie culturală pentru ţară”.

„Și, aș îndrăzni să mai adaug, să se preocupe de felul în care se adună (cu greu) bani pentru filmul românesc, de circulația și promovarea lui în țară și străinătate. Fără înțelegerea că filmul e o industrie puternicǎ, care poate genera locuri de muncǎ și aduce business consistent în țarǎ, n-am fǎcut nimic. Felicitări regizorului, echipei și tuturor celor implicați! E un moment istoric pentru cinemaul autohton”, a conchis Tudor Giurgiu.

Juriul Festivalului de la Cannes a decernat sâmbătă seară prestigiosul premiu Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.