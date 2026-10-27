Reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în București: restricții de vârstă și de circulație. Ciucu: „Toată lumea urăște trotinetele, din păcate”

Consiliul General a aprobat marți un nou regulament pentru închirierea trotinetelor electrice. Principala modificare este că vor putea închiria trotinete electrice persoanele care au minim 18 ani. Sunt și alte schimbări, inclusiv legate de modul în care vor putea să fie lăsate trotinetele.

Regulamentul a fost votat la finalul unei ședințe, în care primarul Capitalei a spus că dacă proiectul va fi blocat, o să revină cu altul. Regulile vizează direct firmele de închiriere de trotinete, în special Lime, Bolt, Bird și Splash.

„Nu propun încă dispariția trotinetelor din București pentru că avem probleme cu mijloacele de transport în comun”, a spus Ciprian Ciucu.

Un reprezentant al firmelor de închiriere a atras atenția că noile reguli pot împinge oamenii să-și cumpere trotinete, în loc să închirieze. El a amintit că statistica arată că problemele sunt cauzate de cei care au trotinete.

Care sunt principalele schimbări și modificări, inclusiv legat de amenzi.

Conform regulamentului, operatorul are obligația de a implementa, la înregistrarea contului, un mecanism de verificare a vârstei pe baza unui act de identitate sau a unor mijloace electronice de identificare și de a bloca accesul la serviciu al persoanelor care nu îndeplinesc această condiție.

Astfel, de acum, trotinetele nu pot fi închiriate de cei sub 18 ani. Excepție o fac cei care au permis pentru categoriile AM, A1 și B1, care vor putea închiria trotinetele electrice de la vârsta de 16 ani.

O altă modificare importantă este că firmele care închiriază trotinete vor plăti o taxă de autorizare anuală de 5.000 de lei, plus 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă aflată în exploatare pe domeniul public.

Primăria poate limita numărul de trotinete autorizat, iar zonele în care operatorii amplasează trotinetele trebuie avizate de Comisia Tehnică de Circulație

Unde poți parca trotineta electrică

O altă schimbare apare în ceea ce privește parcara trotinetelor, o altă problemă pe care noul regulament încearcă să o rezolve. Trotinetele închiriate nu mai pot fi lăsate aruncate oriunde pe stradă sau pe carosabil. Dacă utilizatorul lasă trotineta într-un loc nepermis. în două ore operatorul trebuie să vină să o ia.

Parcarea este interzisă în stațiile de transport public, pe trecerile de pietoni, în intersecții și în apropierea acestora, pe spațiile verzi, pe carosabil, pe pistele pentru biciclete și în locurile în care sunt blocate accesele pietonilor sau ale autovehiculelor.

Pe trotuarele cu o lățime de cel puțin doi metri, trotinetele pot fi lăsate numai dacă rămâne un culoar pietonal liber, continuu, de minimum 1,5 metri.

Este interzisă explicit parcarea pe rampele pentru persoanele cu dizabilități, pe marcajele tactile și în zonele care împiedică deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă.

În apropierea mașinilor parcate, distanța dintre trotinetă și autoturism trebuie să fie cel puțin egală cu înălțimea trotinetei, pentru a preveni lovirea mașinii în cazul răsturnării.

Firmele au la dispoziție maximum 120 de minute de la notificarea autorităților competente pentru a ridica sau reloca trotinetele parcate neregulamentar. Dacă trotineta blochează accesul pietonal sau rutier, o rampă pentru persoanele cu dizabilități ori creează un pericol imediat, intervenția trebuie făcută de îndată.

Pe unde pot circula trotinetele electrice închiriate?

Circulația se face pe pistele pentru biciclete, acolo unde există, sau pe drumurile pe care limita maximă de viteză este de 50 km/h.

Circulația pe trotuar este interzisă, cu excepția pistelor pentru biciclete amenajate pe acesta.

Este interzis transportul a două persoane pe aceeași trotinetă, precum și utilizarea sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Este interzis utilizatorului de trotineta electrica închiriată în regim self-service să circule pe aleile din parcuri sau grădini publice. Și până acum acest lucru era interzis.

Se interzice folosirea de către utilizator de accesorii sau dispozitive mobile (telefon,

smartphone, tablete, etc), inclusiv căști audio, atunci cand conduce o trotineta electrica închiriată în regim self-service.

Circulația restricționată în anumite zone

Trotinetele trebuie să fie echipate cu sistem de localizare GPS, lumini, elemente reflectorizante, frâne funcționale și avertizor sonor.

Operatorii trebuie să utilizeze GPS și geofencing, astfel încât să poată:

limita viteza;

restricționa circulația;

dezactiva temporar trotineta;

indica zonele unde parcarea este interzisă.

Mai mult, trebuie să restricționeze din aplicație circulația și parcarea în Centrul Vechi, iar municipalitatea poate stabili ulterior și alte zone restrictive.

Regulamentul prevede și restricții în condiții meteorologice periculoase, precum poleiul, zăpada sau carosabilul acoperit cu mâzgă.

Care sunt amenzile

Amenzile între 2.000 și 5.000 de lei se dau pentru amplasarea trotinetelor în afara zonelor avizate, amplasarea pe domeniul public a unui număr mai mare decât cel autorizat, nerespectarea termenului de ridicare sau relocare a trotinetelor parcate neregulamentar.

Pentru desfășurarea serviciului de închiriere fără autorizație valabilă și continuarea activității în perioada în care autorizația este suspendată, amenda este cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei.

Ciucu: „Este un regulament de bun-simț”

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat că este un proiect de bun-simț, care nu îngrădește mai nimic, și care doar taxează, așa cum este normal, utilizarea spațiului publicului.

Înainte de a intra la vot, primarul a declarat că discuțiile generate sunt din cauza telefoanelor date de firmele care închiriază trotinete, iar dacă regulamentul nu va fi adoptat, va veni cu o formă mai restrictivă.

„Uitați-vă pe grupuri de socializare, toată lumea urăște trotinetele, din păcate. Eu vă zic așa, pentru că am impresia că aceste poziții și aceste neliniști ale unora sunt din partea unor firme care dau niște telefoane, ca acest proiect să fie blocat. Dacă nu va trece acest proiect, astăzi, o să vină un alt proiect. Și atunci o să vă văd cum vă poziționați în fața Consiliului General și în fața societății. Pentru că, din păcate, au existat accidente. Nu propun încă dispariția trotinetelor din București pentru că avem probleme cu mijloacele de transport în comun, avem șantiere și poate să mai ajute și acest lucru. Dar șantierele nu vor dura o eternitate. Vor fi gata la anul, cele mai multe dintre ele. Și atunci, încă o dată, mare grijă la telefoane pentru că s-ar putea să fiți puși în fața unui alt proiect”, a declarat Ciucu.

Schimbărileîi va determina pe oameni „să-și cumpere o trotinetă de la magazin”

Cătălin Codreanu, președintele Coaliției pentru Economia Digitală, a declarat în timpul ședinței de Consiliu General că trotinetele care aparțin persoanelor fizice au cauzat cele mai multe probleme, și care nu sunt verificate de autorități.

„Noi nu avem o problemă cu a achita acele taxe pentru utilizarea domeniului public. Singurul amendament pe care noi l-am ridicat a fost cel referitor la mecanismul de verificare a vârstei. Problemele de care amintește mass- media și pe care le-am văzut, accidentele, statisticile Poliției Române sunt în proporție de 5 la 1 la trotinetele utilizate în mod privat. Iar la capitolul decese, este 11 la 1 în favoarea trotinetelor utilizate în mod privat, cele care nu se pot supune nici unui control al autorităților”, a explicat Codreanu.

Trotinetele în sistem de închiriere pot să fie verificate, sunt ușor verificabile și sunt chiar un partener al autorităților, pentru că, cel puțin în București, undeva la 40-45% dintre curse se termină în jurul stațiilor de transport public de persoane, a explicat Codreanu.

Codreanu spune că restricțiile impuse pentru trotinetele de închiriat vor determina oamenii să-și cumpere trotinete personale.

„Problema aceasta a accidentelor există, nu o neagă nimeni, însă apăsarea foarte tare pe zona aceasta de trotinete închiriate, mai ales în partea de verificare a vârstei, nu va face nimic altceva decât să-i determine pe cei care nu se vor califica acestor criterii, să-și cumpere o trotinetă de la magazin și să aibă acces cu ea peste tot, prin parcuri, zone interzise gen piațe, piațete și așa mai departe”, a declarat Codreanu.