Reguli noi și amenzi în Paris pentru trotinetele electrice, după înmulțirea accidentelor

Cei care se deplasează pe trotinete electrice în Paris trebuie de acum să poarte cască și echipament reflectorizant, în baza unor noi reguli, introduse după o creștere semnificativă a accidentelor în care au fost implicate astfel de vehicule, a declarat poliția sâmbătă, potrivit AFP.

Cei care nu poartă cască riscă amenzi de 135 de euro, iar cei fără vestă de înaltă vizibilitate sau echipament reflectorizant riscă o amendă de 35 de euro, a declarat poliția, precizând că regulile sunt valabile în permanență pe drumurile publice.

Noile reguli au intrat în vigoare vineri și se aplică oricărei persoane care folosește dispozitive de mobilitate motorizate, inclusiv trotinete electrice, Segway-uri și hoverboard-uri, despre care poliția spune că sunt din ce în ce mai populare.

Pe străzile Parisului nu mai există trotinete electrice de închiriat din 2023, când autoritățile locale au votat pentru interzicerea lor, însă trotinetele electrice private sunt folosite în continuare pe scară largă.

Numărul accidentelor a crescut

Poliția a explicat că noile reguli au fost introduse ca răspuns la creșterea numărului de accidente care implică astfel de vehicule.

În 2025 au murit 79 de „participanți la trafic neprotejați”, dintre care în special utilizatori de dispozitive de mobilitate motorizate, un bilanț în creștere față de cel din 2024, când decedaseră 45, a precizat poliția pariziană, citând date de la organismul de supraveghere a siguranței rutiere din Franța.

Tot în 2025, aproximativ 1.100 de utilizatori de trotinete electrice au fost răniți grav, un bilanț mai mare cu 33% față de cel din anul precedent, conform acelorași date.

Alte orașe europene au introdus, la rândul lor, măsuri împotriva trotinetelor electrice. În Madrid, trotinetele de închiriat sunt interzise din 2024, iar Bruxelles-ul a anunțat în iunie că va urma exemplul. În Irlanda, guvernul a anunțat în iulie că va majora vârsta minimă pentru utilizarea vehiculelor de acest gen.

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