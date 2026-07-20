Încă o țară europeană ia măsuri împotriva trotinetelor electrice din cauza accidentelor

Irlanda va majora vârsta minimă pentru utilizarea trotinetelor electrice de la 16 la 18 ani și va impune ca utilizatorii să dețină un permis și să poarte cască de protecție, a anunțat luni guvernul, fără a merge însă până la interzicerea totală a acestora, transmite Reuters.

Irlanda urmează exemplul mai multor țări și orașe europene care au înăsprit reglementările privind utilizarea tot mai răspândită a trotinetelor electrice, pe fondul creșterii numărului de accidente, în special în rândul copiilor. Germania a dezvăluit măsuri în acest sens mai devreme în cursul lunii iulie.

Potrivit Children’s Health Ireland (CHI), instituția care coordonează toate serviciile pediatrice naționale, numărul copiilor și tinerilor internați cu traumatisme cranio-cerebrale în urma accidentelor cu trotinete electrice a crescut cu 50% în ultimele 12 luni.

CHI estimează că, în această vară, între unul și doi copii ajung zilnic la camerele de gardă cu răni provocate de accidente cu trotinete electrice.

Trotinetele electrice au scăpat deocamdată interdicția totală vehiculată inițial

Premierul irlandez Micheal Martin le-a declarat parlamentarilor săptămâna trecută că înclină spre o interdicție totală, o opțiune pe care șeful poliției irlandeze a afirmat că o susține fără rezerve, adăugând că aceste vehicule sunt folosite și pentru a facilita traficul de droguri și pentru a „teroriza” comunitățile locale.

Guvernul a precizat acum într-un comunicat că posibilitatea unei interdicții totale rămâne în continuare luată în calcul, prezentând totodată și alte măsuri, inclusiv obligativitatea purtării vestelor reflectorizante și interzicerea vânzării trotinetelor electrice care pot depăși limita legală de viteză de 20 de kilometri pe oră.

Suzanne Crowe, medic specialist în terapie intensivă la unul dintre principalele spitale de pediatrie din Dublin, a declarat că aplicarea mai eficientă a legii va fi esențială.

„Mi-aș dori cu siguranță ca aceste măsuri să fie reevaluate după câteva luni și, dacă numărul accidentelor nu va începe să scadă, cred că va trebui analizată serios posibilitatea unei interdicții totale”, a declarat ea pentru postul public național RTE.

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