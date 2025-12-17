Reguli pentru a proteja inima și arterele de Sărbători de la medicul cardiolog Anca Tâu: „Nu putem schimba tradițiile, dar putem schimba felul în care punem mâncarea în farfurie: porții mici și mese alternative mai ușoare!”

Vin Sărbătorile și de pe mese nu vor lipsi preparatele tradiționale, parcă și mai gustoase consumate alături de familie și prieteni. Grăsimile, dulciurile concentrate și alcoolul sunt pe lista de bunătăți. Doar că bunătățile pentru papilele noastre gustative nu sunt la fel și pentru artere. Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, explică mecanismele prin care apare ateroscleroza – boala vaselor de sânge calcificate – și oferă sfaturi pentru alternative sănătoase în această perioadă plină de provocări. Medicul atenționează și asupra „Holiday heart syndrome”, o problemă cardiacă întâlnită mai ales la bărbați pe fondul exceselor din perioada Sărbătorilor.

Cozonaci, piftie, sărmăluțe, fripturi, vin, țuică, șampanie și multe altele. Un adevărat răsfăț. „Aceasta este cultura noastră și nu putem frustra oamenii de bucuria Sărbătorilor”, punctează medicul cardiolog Anca Tâu, care are câteva atenționări și recomandări.

Mâncărurile grase și procesate sunt dăunătoare pentru sănătatea arterelor. „Grăsimile saturate, prăjelile, mezelurile, dulciurile concentrate, alcoolul în exces, exact ce se consumă, de fapt, în perioada aceasta de Sărbători”, enumeră dr. Anca Tâu lista alimentelor riscante pentru sănătatea arterelor.

În timp, grăsimile se depun pe pereții vaselor de sânge, apare inflamația și depozitele de colesterol. Într-un cuvânt, ateroscleroza, o boală cronică a arterelor. „Aceste depozite de colesterol (plăci de aterom) modifică elasticitatea vasului. Dintr-unul elastic, vasul se transformă într-unul rigid și se îngustează. De multe ori, aceste vase se blochează conducând la apariția infarctului, a accidentului vascular-cerebral. Și să nu uităm nici de boala arterială periferică, care, de multe ori, este ignorată, adică îngustarea până la închidere a arterelor membrelor inferioare sau de disfuncția renală care apare tot așa, în contextul afectării vasculare”, atrage atenția medicul primar cardiolog.

Ce înseamnă alimente bune pentru artere

În general, pentru artere, bun înseamnă dieta mediteraneenă, punctează cardiologul: „De ce? Acolo există și cei mai mulți centenari și o parte din această supraviețuire pe o perioadă atât de lungă de timp cu calitatea vieții bună se datorează dietei bogate în legume, în fructe, în pește, în ulei de măsline, semințe, nuci, care sunt foarte puțin procesate. Și care aduc sănătate atât inimii, cât și întregului organism. Pentru că nu vorbim doar de sănătatea inimii, ci de sănătatea întregului organism, inclusiv a creierului”.

Sfatul medicului cardiolog în perioada Sărbătorilor este acela de a menține un echilibru: „Cu siguranță starea de bucurie, de plăcere, de întâlnire cu cei dragi, contează enorm. Și cum cultural la noi asta se întâmplă la masa de Crăciun, sau ar trebui să se întâmple, când se strânge familia, totul trebuie consumat cu echilibru. Dacă se consumă în exces – că toți facem excese în perioadele acestea – acest lucru să fie urmat de plimbări mai lungi. Să încerce fiecare să limiteze ceea ce este în farfurie, alcoolul să fie moderat. Porțiile pot fi mai mici, se poate alterna o masă care e mai bogată în grăsimi, mai bogată în alcool cu mese mai dietetice și cu foarte multă activitate fizică”, recomandă dr. Anca Tâu.

Alegeți farfurii mici, produse fierte sau la cuptor și nu vă ridicați sătui de la masa!

O masă sănătoasă este formată din foarte multe legume, salate, verdețuri, o bucată de pește, puțin pui, o garnitură minim procesată: „Nu cu ceapă caramelizată sau mai știu eu ce lucruri de felul acesta. O masă de la care te ridici și să nu fii sătul și la care farfuria să fie cât mai mică. Echilibrul vine și din cantitate, dar și din calitatea alimentelor pe care le mănânci. Și un aliment de calitate este unul mai puțin procesat. Adică, nu trebuie făcut nepărat în tigaie, cu ulei. Cu cât este mai crud, eventual fiert sau la cuptor, asta înseamnă o alimentație sănătoasă”, subliniază medicul.

„Holiday heart syndrome” riscă mai ales bărbații, care fac abuz de alcool și mâncare

Excesul poate afecta și persoanele sănătoase și există chiar cazuri documentate: „Holiday heart syndrome a fost descris inițial chiar în contextul Crăciunului de către un medic internist din SUA. El a observat atunci când se afla în gardă că oameni sănătoși și tineri ajungeau la urgențe cu palpitații severe. Și nu numai asta, făceau și episoade de fibrilație atrială paroxistică. Și asta i-a atras atenția. Practic, erau persoane tinere, în general bărbați, care nu aveau boli cardiace cunoscute și care, după un consum excesiv de alcool, mai mâncau și bine, erau mai puțin odihniți, se prezentau la Urgențe cu palpitații, dificultăți de respirație, anxietate”.

Toate acestea apar pentru că alcoolul poate produce o creștere directă a activității sistemului nervos simpatic, a adrenalinei și a catecolaminelor care pot favoriza aritmiile cardiace. Iar o cauză secundară care amplifică acest fenomen este deshidratarea. Alcoolul este diuretic, astfel se pierd lichide, apar tulburări electrolitice și crește sensibilitatea cordului și apar episoadele de fibrilație atrială paroxistică.

De cele mai multe ori, aceste episoade de fibrilație atrială trec spontan în 12-24 de ore, mai spune medicul cardiolog, dar o situație de aceste fel implică consult la o camera de gardă are și un risc de complicații.

Sfaturi pentru un stil de viață sănătos la orice vârstă

Un stil de viață sănătos se deprinde încă din primii ani de viață, subliniază dr. Tâu: „Sănătatea se construiește în fiecare zi. Și ține în mod fundamental de educația unei persoane. Educație care trebuie începută încă din copilărie. Inclusiv educația aceasta legată de activitatea fizică. Pentru că nu poți să-i spui unui om de 50 de ani «aleargă, du-te la sală, fă sport». Nimeni n-o să facă asta. Lucrurile de aceste gen trebuie făcute prin programe naționale, care să înceapă din școală. Apoi, dieta. Dacă mama pregătește mâncare gătită cu ceapă, cartofi mulți, cu paste, nu ajută”, atrage atenția medicul cardiolog.

Felul în care gestionăm stresul este tot o chestiune de educație: „Trebuie să încerci să nu-ți pierzi cumpătul, să faci mai mult sport, pentru că asta mai consumă din hormonii de stres. Toate lucrurile acestea se fac treptat”.

În concluzie, trebuie să avem grijă de noi și să mergem la medic periodic, nu doar atunci când ne doare. „Acum avem atât de multe analize pe care le putem face și care sunt extrem de rafinate și pot să personalizeze abordarea. Avem tratamente, avem modalități de investigare. Dar omul trebuie să se ducă să vadă dacă are vreo problemă. Din timp, ca să poată face prevenție”.

Articol susținut de Regina Maria