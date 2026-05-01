Reguli tranșante pentru Premiile Oscar. Ce se va întâmpla în cazul actorilor și scenariștilor AI

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a emis vineri o serie de reguli noi pentru cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar, care va avea loc în 2027.

Noile reguli stabilesc în mod clar că actoria și scenariul trebuie să fie realizate de oameni, nu de inteligență artificială (AI), ca să fie eligibile pentru cele mai înalte distincții din industria cinematografiei, notează Reuters.

Inteligența artificială generativă a stârnit îngrijorări în industria cinematografică și de televiziune, unde există temeri că studiourile vor apela la tehnologie pentru a înlocui oameni cu scopul de a reduce costurile.

Debutul de anul trecut al unei „actrițe” generate AI, numită Tilly Norwood, și laudele producătorului pentru interesul manifestat de directorii de studio au amplificat îngrijorările și au stârnit reacții negative din partea sindicatului actorilor SAG-AFTRA.

Conform noilor reguli ale Academiei, cineaștii pot folosi instrumente AI, dar un actor „sintetic”, ca Norwood, nu va fi eligibil pentru un Premiu Oscar, a precizat organizația într-un comunicat. Academia a spus că și scenariile trebuie să fie „scrise de oameni” pentru a fi luate în considerare.

Regulile oferă Academiei posibilitatea de a solicita informații suplimentare pentru a verifica dacă producțiile propuse pentru premii au fost create de oameni.

Alte reguli noi pentru Premiile Oscar

O altă noutate se referă la faptul că actorii vor putea primi mai multe nominalizări la aceeași categorie dacă performanțele lor se clasează între primele cinci locuri, notează revista Variety.

Publicația a explicat că, astfel, vor fi evitate așa-numitele „fraude de categorie” în cazul artiștilor cu două producții în același an, când o echipă de campanie promovează strategic una dintre producții pentru a evita o divizare a votului.

Există și reguli care lărgesc aria de selecție. Astfel, pe lângă propunerile făcute de comitetele oficiale naționale sau regionale, filmele non-engleze se vor putea califica pentru premii dacă obțin unul la oricare din următoarele șase festivaluri aprobate: Festivalul Internațional de Film de la Berlin (Ursul de Aur), Festivalul Internațional de Film de la Busan (Premiul pentru Cel mai bun film), Festivalul de Film de la Cannes (Palme d’Or), Festivalul de Film de la Sundance (Marele Premiu al Juriului World Cinema), Festivalul Internațional de Film de la Toronto (Premiul Platform) și Festivalul Internațional de Film de la Veneția (Leul de Aur).