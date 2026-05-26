Reînvie proiectul „România Parc”. Ce vrea să facă primarul Daniel Băluță în Tineretului și cum au crescut prețurile de la prima încercare

Primarul Daniel Băluță vrea să reînvie proiectul „România Parc”, care presupune amenajarea în Parcul Lumea Copiilor, aflat în continuarea Parcului Tineretului, a unui parc tematic, cu obiectivele turistice din România în miniatură. Proiectul a fost anunțat înainte de Centenarul Unirii, în 2017, și trebuia să fie gata pe 1 decembrie 2018, dar a fost abandonat.

Consiliul Local Sector 4 a aprobat marți actualizarea prețurilor pentru exproprierile necesare realizării proiectului – 3 terenuri care însumează 4,728 , de pe bd. Tineretului și strada Secerei.

Exproprierile au fost aprobate prima dată în 2021, însă nu s-au făcut, iar valoarea terenurilor a crescut între timp. Astfel, dacă în 2021, suma necesară exproprierii era de 4.753.491 lei, acum a crescut la 6.514.360 lei, aceasta fiind actualizarea de preț făcută marți de Consiliul Local.

Parcul tematic ar urma să aibă în total circa 31.000 mp, 26.341 fiind deja teren public – adică Parcul Lumea Copiilor, iar pe terenurile ce urmează să fie expropriate, parcul va fi extins.

Decizie contestată

Consilierii USR spun că terenurile expropriate ar trebui amenajate ca spații verzi, nu cu „butaforii”, procentul de suprafață betonată din parc fiind deja depășită.

„Reînvierea „România Parc”, o altă obsesie a lui Băluță încă din 2017, ascunde o problemă mult mai mare. Parcul Lumea Copiilor, din care acesta ar urma să facă parte, are un procent de ocupare a spațiului verde de 35%, deși PUG-ul permite maximum 15%. Practic, în noua zonă nu ar fi legal să fie amenajată nicio alee. Terenurile care urmează să fie expropriate trebuie amenajate exclusiv ca spații verzi, nu transformate în butaforii kitschoase pe care se aruncă milioane din banii cetățenilor Sectorului 4”, a declarat Paul Ene, consilier local USR Sector 4.

România parc, proiect promis din 2017 pentru Centenarul Unirii

Primarul Daniel Băluță a anunțat proiectul România Parc în noiembrie 2017.

„România Parc 2018 va fi inaugurat pe 1 decembrie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, începutul României moderne”, anunța atunci primarul.

Proiectul urma să fie amenajat pe 26.000 mp din Parcul Lumea Copiilor – aflat pe bd. Tineretului.

„Unicat în România, proiectul va fi amenajat pe o suprafață de 26.000 mp în parcul „Lumea Copiilor” din Sectorul 4 al Capitalei, sub forma actualei hărți a României și își propune să devină un reper atât pentru bucureșteni cât și pentru turiști, oferind o valoroasă experiență interactivă vizitatorilor de toate vârstele”, anunța atunci Primăria Sectorului 4.

Într-o reproducere cât mai fidelă a spațiului carpato-danubiano-pontic, în partea de sud a parcului va fi reprezentată Dunărea, în sud-est și est, Marea Neagră și Delta, iar în „inima” țării, Carpații. Formele de relief precum și principalele repere naturale – Sfinxul, Babele, lacuri și peșteri renumite – vor putea fi admirate îndeaproape de cei care vor dori să descopere frumusețea României, descria Primăria investiția.

„Totodată, parcul va fi o adevărată grădină botanică, ce va reprezenta vegetația autohtonă, tipică zonelor climatice din țara noastră, concepută să ofere un decor excepțional de-a lungul întregului an”, se mai arată în descriere.

În parc urmează să fie amplasate aproximativ 100 de machete (realizate la scară 1:25 sau 1:30) care prezintă o selecție de monumente și simboluri ale României, ca de exemplu:

vechea capitală a Daciei – Sarmizegetusa Regia

chipul lui Decebal săpat în stâncă

Catedrala Reîntregirii Neamului de la Alba Iulia

mănăstirile din Bucovina (Putna și Voroneț)

mănăstirea Agapia

Ipoteștiul lui Eminescu

o poartă maramureșeană

cimitirul de la Săpânța

castelele Peleș și Bran

Biserica Neagră

Mausoleul de la Mărășești

operele lui Brâncuși

Arcul de Triumf

Ateneul Român etc.

„România Parc 2018 oferă o varietate de atracții și pentru copii: vapoare, trenulețe, mașinuțe, care vor fi puse în mișcare cu ajutorul unor panouri de control, respectiv jocuri interactive de puzzle, prezentarea meșteșugurilor tradiționale din fiecare zonă în parte, cu posibilitatea de a le experimenta în cadrul unor ateliere specifice (cioplitul pietrei, sculptura lemnului etc.). De asemenea, nu vor lipsi concursurile de cunoștințe generale despre țara noastră și spectacolele în aer liber, pentru care se va construi o scenă pentru un public de cca. 300 de persoane”, se mai arată în descriere.

În noiembrie 2017, Consiliul Local Sector 4 a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului, valoarea investiției fiind estimată la 18,55 milioane de lei . În 2021, valoarea investiției crește la 38 milioane lei. Cel mai probabil, nici acest preț nu mai este de actualitate.