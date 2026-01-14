Sari direct la conținut
Actualitate

„Relația transatlantică se dezintegrează”. Vicecancelarul german trage un semnal de alarmă, după vizita în SUA

HotNews.ro
„Relația transatlantică se dezintegrează”. Vicecancelarul german trage un semnal de alarmă, după vizita în SUA
Lars Klingbeil. Credit: Juliane Sonntag / AFP / Profimedia

Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei, a declarat miercuri că relațiile dintre Europa și Statele Unite trec printr-o „perioadă istorică de tulburări” în mandatul președintelui american Donald Trump, transmite AFP.

Într-un discurs susținut la Berlin, oficialul german a spus că „alianța transatlantică trece prin tulburări mult mai profunde decât am fi fost dispuși să recunoaștem până acum”.

„Relația transatlantică, așa cum o cunoșteam, în prezent se dezintegrează”, a adăugat Klingbeil.

El a spus că s-a convins și mai mult de acest lucru în ultimele zile. Vicecancelarul german a efectuat o vizită la Washington în această săptămână, alături de ministrul de externe, Johann Wadephul.

Lars Klingbeil face parte din partidul de centru-stânga SPD, care guvernează într-o coaliție alături de blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, iar cuvintele sale au fost mult mai dure decât cele folosite de Merz în ultima vreme.

Klingbeil a enumerat o serie de motive pentru care consideră că legăturile dintre Statele Unite și Europa se schimbă radical.

Acțiunea SUA din Venezuela a încălcat „principiile dreptului internațional”

Deși liderul venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o operațiune americană la Caracas, a fost un „dictator brutal”, acțiunea militară a SUA a încălcat „principiile dreptului internațional”, susține vicecancelarul german.

„Și nu ar trebui să vedem Venezuela ca pe un caz izolat”, a adăugat el, invocând amenințările lansate de administrația Trump la adresa altor țări din America Latină.

În plus, Klingbeil a amintit de amenințările lui Trump la adresa Groenlandei, dar și de noua strategie de securitate națională a SUA, în care Europa este acuzată că subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii natalității.

„Trăim în prezent în mijlocul unei perioade istorice de tulburări… în care toate certitudinile pe care ne puteam baza în Europa sunt sub presiune”, a spus Lars Klingbeil.

Vicecancelarul a menționat că SUA și Germania, principala economie europeană, au fost multă vreme unite de un interes comun pentru liberul schimb și piețe deschise, a spus Klingbeil.

„Nu mai este cazul astăzi. Dar asta nu înseamnă că abandonăm liberul schimb sau piețele deschise”, a spus el.

„Nu trebuie să abandonăm comerțul bazat pe reguli. Trebuie să apărăm această ordine, chiar și fără partenerii noștri americani, dacă este necesar”, a conchis vicecancelarul german Lars Klingbeil.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro