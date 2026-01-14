„Relația transatlantică se dezintegrează”. Vicecancelarul german trage un semnal de alarmă, după vizita în SUA

Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei, a declarat miercuri că relațiile dintre Europa și Statele Unite trec printr-o „perioadă istorică de tulburări” în mandatul președintelui american Donald Trump, transmite AFP.

Într-un discurs susținut la Berlin, oficialul german a spus că „alianța transatlantică trece prin tulburări mult mai profunde decât am fi fost dispuși să recunoaștem până acum”.

„Relația transatlantică, așa cum o cunoșteam, în prezent se dezintegrează”, a adăugat Klingbeil.

El a spus că s-a convins și mai mult de acest lucru în ultimele zile. Vicecancelarul german a efectuat o vizită la Washington în această săptămână, alături de ministrul de externe, Johann Wadephul.

Lars Klingbeil face parte din partidul de centru-stânga SPD, care guvernează într-o coaliție alături de blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, iar cuvintele sale au fost mult mai dure decât cele folosite de Merz în ultima vreme.

Klingbeil a enumerat o serie de motive pentru care consideră că legăturile dintre Statele Unite și Europa se schimbă radical.

Acțiunea SUA din Venezuela a încălcat „principiile dreptului internațional”

Deși liderul venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o operațiune americană la Caracas, a fost un „dictator brutal”, acțiunea militară a SUA a încălcat „principiile dreptului internațional”, susține vicecancelarul german.

„Și nu ar trebui să vedem Venezuela ca pe un caz izolat”, a adăugat el, invocând amenințările lansate de administrația Trump la adresa altor țări din America Latină.

În plus, Klingbeil a amintit de amenințările lui Trump la adresa Groenlandei, dar și de noua strategie de securitate națională a SUA, în care Europa este acuzată că subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii natalității.

„Trăim în prezent în mijlocul unei perioade istorice de tulburări… în care toate certitudinile pe care ne puteam baza în Europa sunt sub presiune”, a spus Lars Klingbeil.

Vicecancelarul a menționat că SUA și Germania, principala economie europeană, au fost multă vreme unite de un interes comun pentru liberul schimb și piețe deschise, a spus Klingbeil.

„Nu mai este cazul astăzi. Dar asta nu înseamnă că abandonăm liberul schimb sau piețele deschise”, a spus el.

„Nu trebuie să abandonăm comerțul bazat pe reguli. Trebuie să apărăm această ordine, chiar și fără partenerii noștri americani, dacă este necesar”, a conchis vicecancelarul german Lars Klingbeil.