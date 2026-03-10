Te ajută aplicațiile de fitness să faci mai multă mișcare? Câteva răspunsuri, în newsletterul Good Tech de pe 11 martie

Dacă îți propui să începi să faci mișcare, aplicațiile de fitness pot să fie un tool foarte util. În ediția de mâine a newsletterului Good Tech, vorbim despre aceste aplicații: de ce sunt utile, cum ar trebui utilizate și care sunt limitările și pericolele aduse de ele.

Majoritatea aplicațiilor de fitness nu fac nimic magic. Nu te obligă să ieși la alergat și nici nu pot înlocui motivația. Dar pot fi utile pentru că introduc trei lucruri care ajută mult la construirea unui obicei: monitorizare, obiective și feedback.

Atunci când începi să vezi în fiecare zi câți pași ai făcut sau cât timp ai fost activ, comportamentul tău devine vizibil. Mulți oameni descoperă, de exemplu, că într-o zi obișnuită abia ajung la câteva mii de pași. Această duce de multe ori la mici ajustări: mai ieși la o plimbare seara, alegi să urci scările în loc să iei liftul sau cobori o stație mai devreme. Simplul fapt că îți urmărești activitatea poate schimba modul în care te raportezi la ea.

Poate la fel de important, aplicațiile pot să transforme mișcarea într-o activitate cu un obiectiv mai clar și imediat (de exemplu un anumit număr de pași sau minute de activitate pe zi) și îți arată dacă ai atins sau nu acea țintă. În timp, vezi și progresul: dacă ai fost mai activ decât săptămâna trecută sau dacă alergi mai repede decât acum câteva luni.

În newsletterul Good Tech de mâine vei afla cum să te folosești cât mai eficient de aplicațiile de fitness dar și care sunt limitările și pericolele de care trebuie să fii conștient.