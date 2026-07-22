Relațiile dintre SUA și Canada, într-un nou moment critic. Inaugurarea unui pod peste frontieră va fi celebrată separat din cauza tarifelor lui Trump

Guvernul Canadei a anunţat că renunţă la organizarea unei ceremonii de inaugurare împreună cu SUA a unui nou pod frontalier, care ar fi trebuit să aibă loc la sfârşitul lui iulie, după anunţarea luni a unor noi taxe vamale americane asupra mai multor produse canadiene, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Ţinând cont de noile ameninţări comerciale, nu ar fi potrivit să organizăm un eveniment de celebrare între cele două ţări”, a declarat marţi seară într-un comunicat ministrul canadian al locuinţelor şi infrastructurii, Gregor Robertson.

Preferând „să sărbătorească acest eveniment marcant cu canadienii”, Ottawa va organiza propria sa ceremonie pe 24 iulie, înainte de deschiderea podului pentru circulaţie, prevăzută pe 27 iulie.

De mai multe luni această infrastructură care leagă provincia canadiană Ontario de statul Michigan a cristalizat tensiunile între Canada şi SUA, într-un context de război comercial.

După ce inaugurarea podului a fost pusă sub semnul întrebării la începutul anului de Donald Trump, premierul canadian Mark Carney a anunţat deschiderea sa în iunie, înainte de o nouă amânare sine die din cauza câtorva probleme tehnice cu SUA.

Deschiderea acestui pod, numit Gordie Howe după numele legendei canadiene a hocheiului pe gheaţă, a fost în cele din urmă confirmată pe 11 iulie.

Pentru acest „proiect de infrastructură esenţial”, Canada va trebui să efectueze plăţi echivalente cu 50% din încasările nete generate de pod pentru o durată de 15 ani.

Aceste plăţi se vor face „în profitul Fondului de dezvoltare economică SUA-Canada, creat şi controlat exclusiv de guvernul SUA”, aşa cum se precizează în propunerea de acord de principiu, publicată marţi seară.

Gestiunea financiară a podului s-a aflat deja în centrul unei dispute americano-canadiene, după ce Donald Trump a afirmat în februarie că SUA ar trebui să fie proprietare „a jumătate, cel puţin”. Finanţarea integrală a lucrărilor a fost asigurată de Canada.

Lung de circa 2,5 km, acest pod se construieşte din 2018, având un cost total de 6,4 miliarde de dolari canadieni (circa 4 miliarde de euro).

Mark Carney s-a declarat gata marţi să examineze „toate opţiunile” în privinţa unui eventual răspuns la aceste ameninţări americane cu creşteri de taxe vamale.