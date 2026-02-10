Donald Trump cere „jumătate” dintr-un pod important construit de Canada la granița cu SUA

Președintele american Donald Trump a amenințat luni că va bloca un proiect de pod între Canada și Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să dețină „cel puțin jumătate” din această infrastructură, notează AFP și Agerpres.

„Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu primesc o compensație pentru tot ce le-am dat și, de asemenea, până când Canada nu va trata Statele Unite la fel de corect și just pe cât merităm”, a scris președintele american într-un mesaj lung și pe alocuri greu de înțeles pe care l-a publicat pe rețeaua sa Truth Social.

„Vom începe negocierile, IMEDIAT”, a adăugat el. „Cu tot ce le-am dat, ar trebui să deținem, poate, cel puțin jumătate din acest activ”, a continuat Donald Trump.

În restul mesajului său, el a criticat din nou dorința Canadei de a consolida legăturile cu China.

Președintele american a prezis că în cazul unei apropieri, China „va devora Canada întreagă” și, de asemenea, că Beijingul va capăt tuturor meciurilor de hochei pe gheață.

Donald Trump l-a atacat și pe fostul președinte democrat Barack Obama, care a autorizat proiectul. Însă Canada a achitat în avans toate costurile de construire a acestuia.

Podul va avea o lungime totală de 2,5 kilometri, o lățime de 37,5 metri și o înălțime de 220 metri, potrivit specificațiilor tehnice ale proiectului.

Podul criticat de Donald Trump e o investiție de anvergură

Acest pod, încă în construcție peste râul Detroit, va fi numit după legenda canadiană a hocheiului pe gheață Gordie Howe.

El urmează să facă legătură între orașul american Detroit (Michigan) și orașul canadian Windsor (Ontario). Construcția a început în 2018, cu un cost total de 6,4 miliarde de dolari canadieni, sau aproximativ 4 miliarde de euro.

Conform site-ului proiectului, podul ar urma să fie deschis traficului anul acesta.

AFP amintește că, de la revenirea sa la putere în ianuarie anul trecut, Donald Trump a făcut în repetate rânduri declarații ostile la adresa Canadei și a lansat atacuri comerciale și economice, mergând chiar până la a afirma în mai multe rânduri că aceasta ar trebui să devină al 51-lea stat american.

Recent, el a amenințat țara cu taxe vamale „de 100%” în cazul unui acord comercial cu China și a declarat că Statele Unite vor retrage certificarea pentru aeronavele fabricate în Canada, în special pentru avioanele Bombardier.