Remaniere fără precedent la Pentagon: Trump l-a demis pe șeful armatei americane și a dat afară alți cinci amirali și generali

Președintele Donald Trump l-a demis vineri pe șeful Statului Major Interarme, generalul Forțelor Aeriene C.Q. Brown, și a dat afară alți cinci amirali și generali, într-o remaniere fără precedent a conducerii militare americane, transmite Reuters.

Trump a anunțat într-o postare pe Truth Social că îl va nominaliza pe fostul general-locotenent Dan „Razin” Caine pentru a-i succeda lui Brown, încălcând tradiția prin faptul că cea mai înaltă funcție de armată din SUA va fi ocupată în premieră de un militar care era în retragere.

Președintele american îl va înlocui, de asemenea, pe șeful Marinei americane, funcție deținută de amiralul Lisa Franchetti, prima femeie care a condus un serviciu militar, precum și pe adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, a precizat Pentagonul.

De asemenea, el îi va schimba pe judecătorii avocați generali pentru armată, marină și forțele aeriene, poziții esențiale care asigură aplicarea justiției militare.

Decizia lui Trump va provoca o perioadă de convulsii la Pentagon, care se pregătea deja pentru concedieri masive de personal civil, o revizuire dramatică a bugetului său și o schimbare în desfășurările militare în cadrul noii politici externe „America First” a lui Trump.

Deși conducerea civilă a Pentagonului se schimbă de la o administrație la alta, membrii în uniformă ai forțelor armate ale SUA sunt meniți să fie apolitici și să pună în aplicare politicile guvernamentale, indiferent dacă sunt democrate sau republicane.

Brown, al doilea ofițer de culoare care ocupa cea mai înaltă funcție militară, avea un mandat de patru ani care urma să se încheie în septembrie 2027. Un oficial american a declarat că Brown a fost eliberat din funcție cu efect imediat, înainte ca Senatul să îi confirme succesorul.

Trump promisese concedierea generalilor „woke”

În timpul campaniei prezidențiale de anul trecut, Trump a vorbit despre concedierea generalilor „woke” și a celor responsabili pentru retragerea cu probleme din Afganistan din 2021. Dar vineri, președintele nu a explicat decizia sa de a-l înlocui pe Brown.

„Vreau să-i mulțumesc generalului Charles ‘CQ’ Brown pentru cei peste 40 de ani de serviciu adus țării noastre, inclusiv în calitate de actual președinte al Statului Major Interarme (Joint Chiefs of Staff). Este un adevărat gentleman și un lider remarcabil și îi doresc un viitor măreț pentru el și familia sa”, a scris Trump.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, avea îndoieli cu privire la Brown încă dinainte de a prelua conducerea Pentagonului cu un amplu program care include și eliminarea inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune în armată.

În cea mai recentă carte a sa, Hegseth, o fostă personalitate Fox News și veteran militar, s-a întrebat dacă Brown ar fi obținut postul dacă nu ar fi fost negru.

„A fost din cauza culorii pielii sale? Sau datorită abilităților sale? Nu vom ști niciodată, dar întotdeauna avem îndoieli- ceea ce, la prima vedere, pare nedrept față de CQ. Dar, din moment ce el a făcut din chestiunea rasială una dintre cele mai importante cărți de vizită ale sale, nu prea contează”, a scris el în cartea sa din 2024 ”The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Brown, un fost pilot de vânătoare care a deținut funcții de comandă în Orientul Mijlociu și Asia, a povestit că a fost discriminat în armată într-un videoclip emoționant postat online după uciderea lui George Floyd în 2020, moarte care a declanșat proteste la nivel național pentru justiție rasială.

Brown se afla într-o deplasare oficială când Trump a făcut anunțul. Cu câteva ore înainte de anunțul lui Trump, contul X oficial al lui Brown a postat imagini cu el întâlnindu-se cu militari la granița Statelor Unite cu Mexicul, desfășurați în sprijinul luptei lui Trump împotriva imigrației ilegale.

„Securitatea frontierelor a fost întotdeauna esențială pentru apărarea patriei noastre. Pe măsură ce navigăm printre provocări de securitate fără precedent… ne vom asigura că trupele noastre de la frontieră au tot ce le trebuie”, a postat Brown.