Renașterea unui monument din București: Vila Constantin Bușilă, a strălucitului inginer care a pierdut totul  

În București, pe strada Rabat, la numărul e o minunăție de clădire de patrimoniu, cândva reședința familiei inginerului, profesorului și omului politic Constantin Bușilă, personalitate remarcabilă a științei și tehnicii românești.

Alături de inginerul Anghel Saligny, Constantin Bușilă a participat la construcția Portului Constanța, realizând centrala electrică, urmând apoi mai multe proiecte pentru electrificarea căilor ferate române.

În 1946, Constantin Bușilă avea să fie judecat în procesul “Marii Trădări Naționale” de Tribunalul Poporului din București și acuzat, pe nedrept, de “dezastrul țării, crime de război și trădarea intereselor poporului român”

Florica Oroveanu, fiica soției lui C. Bușilă, a lăsat o mărturie emoționantă despre arestarea părintelui său vitreg: “Se înserase când, în ziua de 18 mai 1945, o hoardă de indivizi neidentificați, având asupra lor mandatul de arestare nr. 479, eliberat de Tribunalul Poporului, au pătruns în birourile Întreprinderii Electrica din bd. Take Ionescu 27, unde locuiau de puțină vreme Constantin D. Bușilă, tatăl meu vitreg, și Elena Bușilă, soția lui și mama mea.”

Citește, pe B365.ro despre cea de a foua viață a unei clădiri deosebit de frumoase și despre destinul tragic al omului care a trăit aici în Bucureștiul interbelic.