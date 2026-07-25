Replică din AUR pentru Virgil Popescu, după acuzațiile liberalului la adresa lui George Simion: „Ar trebui să răspundă la o întrebare simplă”

Deputata AUR Ionelia Priescu l-a acuzat pe eurodeputatul PNL Virgil Popescu că transformă cazurile dronelor doborâte de Armata Română „într-un nou atac politic” la adresa lui George Simion și a partidului condus de acesta.

Într-o postare astăzi pe Facebook, liberalul îl acuzase pe liderul AUR că este subordonat Rusiei și președintelui Vladimir Putin.

În replică, deputata AUR Ionelia Priescu a spus că Virgil Popescu, fost ministru al energiei, lansează acuzații „ca și cum românii ar fi uitat cine este și ce a lăsat în urmă”.

„Mandatul său la Ministerul Energiei a rămas marcat de unele dintre cele mai controversate decizii din ultimii ani. Liberalizarea pieței de energie a fost urmată de explozia facturilor suportate de milioane de români, iar modul în care Guvernul a transpus taxa de solidaritate aplicabilă profiturilor excepționale din energie a generat ample controverse, după ce OMV Petrom a susținut că nu intră sub incidența acesteia”, a declarat Ionelia Priescu, citată într-un comunicat AUR.

Ea susține că în mandatul lui Virgil Popescu la Ministerul Energiei „au existat dispute privind numirile din conducerea unor companii strategice precum Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica, precum și numiri de neaveniți în Complexul Energetic Oltenia, critici privind ritmul închiderii capacităților de producție pe cărbune și întârzieri repetate ale unor proiecte hidroenergetice considerate esențiale pentru securitatea energetică a României”.

„Ar trebui să răspundă la o întrebare simplă”

Ionelia Priescu mai susține că mandatul lui Virgil Popescu de la Ministerul Energiei „este asociat cu slăbirea independenței energetice a României”.

„Înainte de a împărți certificate de patriotism, Virgil Popescu ar trebui să răspundă la o întrebare simplă: după anii în care a condus energia României, este mulțumit de starea în care a lăsat unul dintre cele mai importante domenii strategice ale statului? Pentru că despre acest bilanț vorbesc faptele, nu sloganurile”, a mai declarat deputata AUR.

Ce spusese liberalul

După cazurile celor două drone doborâte de Armata Română după ce au intrat în spațiul aerian național, vineri și sâmbătă, Virgil Popescu a transmis un mesaj public în care i-a acuzat pe George Simion și AUR că sunt critici la adresa instituțiilor și oficialilor români, însă nu spun „nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona”.

„Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român. Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens”, a mai declarat Virgil Popescu.