Europarlamentar PNL, atac dur la George Simion după doborârea dronelor: Sunt rusești, trimise de stăpânul tău, Putin

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu acuză partidul AUR că atacă instituțiile statului și Armata în loc să condamne agresiunea Rusiei. El amintește că formațiunea lui George Simion a votat împotriva proiectelor de lege pentru combaterea țintelor aeriene.

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spaţiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineaţă, încă una. Armata a reacţionat, le- a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu şi partidul tău aţi găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituţiile, ministerul Apărării, guvernul, armata”, scrie Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Liberalul spune că liderul AUR nu a rostit niciun cuvânt de condamnare la adresa războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, dar a atacat instituțiile statului român.

„Îţi dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricaţie română. Sunt ruseşti. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ţi-am tot zis că relaţia pare mai degrabă într-un singur sens”, a continuat Popescu.

El spune că „nu e vina Armatei, a Guvernului, a lui Nicuşor Dan, cum sugerați voi de fiecare dată când Rusia testează spațiul aerian NATO”. „E Rusia, aceeaşi Rusie care bombardează oraşe ucrainene de ani de zile şi care acum trimite drone tot mai des deasupra teritoriului românesc”.

Virgil Popescu spune că AUR și pe George Simion se plâng de dotările militare, deși au votat împotriva legii care permite doborârea dronelor rusești și au criticat programul european SAFE pentru apărarea spațiului aerian. „Între timp, dronele ruseşti ajung la Buzău”, mai spune Virgil Popescu.

AUR, POT și SOS România au votat împotriva legii care permitea doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul național. Ulterior, au atacat-o și la Curtea Constituțională, dar sesizarea a fost respinsă.

El îl întreabă pe George Simion a cui e vina când o dronă rusească intră în ţara sa: „Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin?”.

„Aştept cu nerăbdare următoarea naraţiune preluată din manualul de propagandă al Kremlinului”, conchide liberalul.

HotNews l-a contactat pe liderul AUR pentru un punct de vedere cu privire la afirmațiile făcute de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, dar până la ora publicării acestei știri acesta nu a răspuns.

Ce a spus AUR după drona doborâtă la Buzău

AUR a reacționat vineri, după ce o dronă a fost doborâtă la Buzău. „Militarii şi-au îndeplinit misiunea, au angajat ţinta într-o zonă nelocuită şi au evitat producerea unor victime sau pagube la sol. Succesul tactic al militarilor nu poate însă ascunde vulnerabilitatea strategică provocată de întârzierea deciziilor politice de înzestrare”, a transmis partidul într-un comunicat.

Reprezentanții partidului condus de George Simion spun că dincolo de acest succes tactic, rămâne însă o întrebare gravă, la care conducerea politică a Ministerului Apărării şi Guvernul trebuie să răspundă: „Cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional?”.

Ulterior declarațiilor AUR, generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, a spus într-o conferință de presă vineri că drona de la Buzău era o amenințare de tip Shahed, de fabricație rusească.

La mai puțin de 24 de ore de la incidentul de la Buzău, o altă dronă a pătrus în spațiul aerian național. Drona, a cărei provienență nu este încă cunoscută, a fost doborâtă de un pilot român la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.