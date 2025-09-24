Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a criticat pe Donald Trump, miercuri, după ce președintele american a părut să sugereze că politicianul britanic vrea să introducă legea Sharia în capitala Regatului Unit, transmite AFP.

Khan, din Partidul Laburist de centru-stânga, și republicanul Donald Trump își adresează insulte unul altuia de ani de zile, ultima dispută fiind cauzată de remarcile făcute de președintele SUA la Organizația Națiunilor Unite (ONU) în această săptămână.

„Cred că președintele Trump a arătat că este rasist, este sexist, este misogin și este islamofob”, a declarat primarul Londrei pentru Sky News.

În timpul discursului său adresat Adunării Generale a ONU de la New York, marți, Trump a spus: „Mă uit la Londra, unde aveți un primar groaznic, un primar groaznic, groaznic, și s-a schimbat, s-a schimbat atât de mult”.

„Acum vor să treacă la legea Sharia. Dar ești într-o țară diferită, nu poți face asta”, a adăugat președintele american, referindu-se la codul legislativ islamic bazat pe învățăturile Coranului.

Prim-ministrul laburist de la Londra, Keir Starmer, a depus eforturi considerabile în încercarea de a rămâne în grațiile lui Trump. Săptămâna trecută, președintele SUA a făcut o a doua vizită de stat în Regatul Unit.

„Suntem cel mai grozav oraș din lume”

Primarul Khan a declarat că Londra se află în fruntea clasamentelor din perspectiva multor indicatori, cum ar fi investițiile străine, adăugând că este „foarte mândru că suntem cel mai grozav oraș din lume”.

Sadiq Khan, care este musulman, ocupă poziția de primar al Londrei din 2016. În acel an, el l-a criticat pe Donald Trump pentru interdicția de călătorie pe care a propus-o din postura de candidat la președinția SUA pentru persoanele din unele țări majoritar musulmane.

În 2019, înaintea primei vizite de stat a lui Trump, Khan l-a comparat cu „dictatorii europeni ai anilor 1930 și 40`”.

De partea cealaltă, Trump l-a numit un „ratat absolut” și îl provocase la un test de IQ.

„Cred că am drepturi de proprietate pentru timpul pe care l-am petrecut în mintea lui Donald Trump”, a declarat Khan pentru ITV Londra miercuri.

„Sper doar că nu-mi va trimite o factură pentru tot timpul petrecut acolo”, a conchis primarul laburist al Londrei.