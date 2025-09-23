De la tribuna ONU, Trump își continuă răfuiala cu politicianul din Europa pe care îl consideră „groaznic, groaznic, groaznic”

Președintele american Donald Trump a ținut marți, 23 septembrie, un discurs de aproape o oră la Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU) de la New York și a folosit o parte din timpul petrecut la tribună pentru a reaprinde un vechi conflict, cel cu primarul Londrei, Sadiq Khan.

Săptămâna trecută, în drumul de întoarcere din vizita sa oficială de două zile efectuată în Marea Britanie, liderul de la Casa Albă l-a criticat pe Sadiq Khan, numindu-l „unul dintre cei mai slabi primari din lume” și a declarat că s-a asigurat că edilul nu va fi invitat la banchetul fastuos de la Palatul Windsor.

Surse apropiate de Khan au precizat, pentru postul britanic de televiziune Sky News, că edilul Londrei nu a solicitat și nici nu se aștepta să primească o invitație.

Iar marți, în declarațiile lui de la tribuna ONU, Trump a adus din nou în discuție numele lui Khan.

„Trebuie să spun că mă uit la Londra, unde aveți un primar groaznic, groaznic, groaznic, și orașul s-a schimbat atât de mult, atât de mult”, a afirmat președintele american, criticând imigrația din Europa.

„Acum vor să treacă la legea Sharia, dar (musulmanii. n.r.) sunt într-o altă țară. Nu puteți face asta”, a spus Trump.

„Atât imigrația, cât și ideile lor sinucigașe vor duce la moartea Europei de Vest, dacă nu vor fi luate imediat măsuri”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Nu este clar de ce Trump a adus în discuție legea Sharia – care ține de sistemul juridic al islamului –, dar nu există dovezi că aceasta ar fi aplicată ca politică în Londra, notează postul britanic citat.

În faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, Donald Trump a lansat acuzații și la adresa ONU, denunțând faptul că organizația internațională nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit.