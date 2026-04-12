Replica Iranului la noile amenințări ale lui Trump: „Dacă veți lupta, vom lupta și noi”

Președintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, șeful delegației Iranului la negocierile de la Islamabad, a afirmat că Teheranul a avut inițiative menite să arate bunăvoință în discuțiile cu Statele Unite, însă Iranul este dispus să lupte dacă președintele SUA Donald Trump va relua ostilitățile.

Ghalibaf a spus că noile amenințări ale lui Donald Trump nu vor avea efect asupra națiunii iraniene, tansmite Reuters.

„Dacă veți lupta, vom lupta și noi, iar dacă vii cu logică, vom discuta cu logică. Nu vom ceda la nicio amenințare. Să ne mai încerce încă o dată ca să le dăm o nouă lecție”, a spus Mohammad Bagher Ghalibaf, citat de Reuters.

Riposta Gărzilor Revoluționare

Un alt membru al delegației iraniene, Mahmoud Nabavian susține, într-o postare pe X, că Washingtonul a cerut „o parte din beneficiile obținute prin controlul Strâmtorii Ormuz, îndepărtarea din Iran a 60% din uraniul îmbogățit și suspendarea dreptului de a îmbogăți uraniu pentru 20 de ani”.

În ce privește anunțul lui Donald Trump privind instituirea unei blocade a Strâmtorii Ormuz și începerea operațiunilor de deminare a zonei, reacția a venit din partea Gărzilor Revoluționare iraniene, care au anunțat că apropierea unei nave militare de strâmtoare va fi socotită drept o încălcare a încetării focului și tratată ca atare, transmite Iran International.

„Contrar afirmațiilor false ale unor oficiali inamici, Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru vasele civile sub un control și management inteligente, în conformitate cu reglementări specifice”, se spune în comunicatul Gărzilor.

Blocada instituită de Trump

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, că marina militară americană va începe o blocadă imediată a strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a afirmat că punctul central asupra căruia s-au blocat negocierile dintre SUA și Iran la Islamabad au fost legate de faptul că Teheranul nu vrea să renunțe la obținerea armelor nucleare.

În aceste circumstanțe, Trump a decis să blocheze el Strâmtoarea Ormuz. „Cu efect imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de blocare a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă prin Strâmtoarea Ormuz”, a scris președintele SUA.

El promite că se va ajunge la momentul în care traficul prin strâmtoare va fi liber, însă situația actuală se datorează Iranului care a transmis că nu știe cu exactitate locurile în care au fost amplasate minele marine.

„Asta este șantajarea lumii, iar liderii țărilor, în special Statele Unite ale Americii, nu se vor lăsa șantajați. De asemenea, am dat dispoziții marinei noastre să caute și să oprească toate navele din apele internaționale care au plătit taxă de trecere Iranului. Nimeni nu va avea liberă trecere pe mare dacă a plătit o taxă ilegală”, a precizat Donald Trump.

De asemenea, navele de război americane vor începe distrugerea minelor iraniene amplasate până acum, iar Trump a amenințat că orice atac iranian asupra navelor americane sau civile va atrage riposta Statelor Unite.