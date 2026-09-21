Replica lui Siegfried Mureșan după ce PSD a anunțat că nu va vota guvernul său

PSD nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a afirmat, pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureșan după decizia din ședința PSD de a nu vota un guvern condus de liberal.

Mureșan a acuzat PSD că a luat decizia de nu vota înainte de a vedea programul de guvernare și a negocia prioritățile viitorului guvern.

„Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm”, a scris Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a prezentat principalele prevederi care se vor regăsi în viitorul program de guvernare și a cerut PSD să aleagă între două variante:

„susține acest guvern, ceea ce va duce la deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână.

respinge guvernul și prelungește pe perioadă nedeterminată criza pe care a declanșat-o acum 5 luni printr-o moțiune de cenzură.”

PNL a acuzat PSD că este „incapabil” să rezolve criza pe care a provocat-o

După ce Sorin Grindeanu a anunțat decizia luată în Biroul Permanent Național al PSD, și PNL a ieșit public cu un comunicat de presă în care critică hotărârea.

„Conducerea PSD a hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice”, au acuzat liberalii. „Timp de peste patru luni de zile, conducerea PSD s-a dovedit incapabilă de a găsi o rezolvare la criza pe care a declanșat-o, iar acum impune parlamentarilor social-democrați să respingă o soluție corectă pentru țară, decisă de președintele României”, au mai precizat ei.

În încheiere, PNL a reiterat susținerea pentru demersurile premierului desemnat de a prezenta în termenul constituțional programul de guvernare și lista miniștrilor. Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, moment din care are 10 zile pentru a cere votul de învestitură în Parlament.

Decizia PSD

Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan, iar la finalul săptămânii urmează ca Grindeanu să consulte și restul partidului cu privire la decizia finală.

„Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureşan în aceste zile demonstrează că nu îşi doreşte să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele şi pe răbdarea tuturor românilor. Aş fi vrut să văd din partea domnului Mureşan, în loc de veşnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul său pentru rectificare, dar şi care e viziunea pentru bugetul pe 2007. N-am văzut nimic în această perspectivă”, a spus Grindeanu după ședință.

Întrebat despre anticipate, liderul PSD a răspuns că partidul său nu va obține un scor mai mic decât în 2024, astfel că parlamentarii social-democrați nu au de ce să se teamă că-și pierd mandatele.









