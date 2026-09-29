Replica lui Siegfried Mureșan după declarația lui Nicușor Dan despre „păstrarea traiectoriei financiare indiferent de ce se va întâmpla”

„Responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații”, a declarat premierul desemnat, marți seară, după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui „consens politic” pentru păstrarea traiectoriei financiare.

Siegfried Mureșan, al cărui guvern propus are programat miercuri votul de învestire, a declarat în mesajul transmis marți seară că „fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră”.

„Mi-aș dori să fie așa”, a spus liberalul, referindu-se la declarația președintelui Nicușor Dan cu privire la existența unui „consens politic” pentru păstrarea traiectoriei financiare „indiferent de ce se va întâmpla”.

„Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici și a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou. A existat consens politic și pentru implementarea PNRR și a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus”, a continuat Siegfried Mureșan.

„Am pierdut timp prețios”

Siegfried Mureșan a comentat și declarația președintelui cu privire la alegerile anticipate, sugerând că Nicușor Dan n-a făcut „la timp” desemnările de premier de până acum, iar România a „pierdut timp prețios”.

„Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios”, a adăugat premierul desemnat.

Ce declarase Nicușor Dan

Într-o scurtă declarație de presă acordată marți, șeful statului a îndemnat liderii politici „să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, el a susținut că „există consens politic” pentru ca România să își păstreze „traiectoria financiară”.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a conchis președintele Dan.