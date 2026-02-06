Replica ministrului Apărării, după ce a fost ironizat de primarul Craiovei pe tema blocului care afectează un radar al Armatei. „De ce își pune atât de vehement singură mâna în cap?”

Ministrul Radu Miruță a declarat, vineri, la B1 TV, că el nu a adus nicio acuzație Primăriei Craiova în cazul blocului despre care spune că afectează traiectoria radarului de la Cârcea și „pentru care deja s-au făcut demersuri ca cei vinovați să fie trași la răspundere până la ultimul cent”. „Nu știu ce o mână pe doamna primar să își pună mâna în cap singură”, a afirmat oficialul, după ce a fost criticat de Lia Olguța Vasilescu.

Ministrul a precizat că blocul respectiv „a obținut o autorizație acolo pe baza unui document din Ministerul Apărării, care n-ar fi trebuit să fie emis”.

„Ceea ce mie mi se pare de o gravitate impardonabilă. S-a solicitat inițial aviz pentru această construcție din partea primăriei, iar Ministerul Apărării a dat un aviz negativ, după care, la două săptămâni și jumătate, la trei săptămâni distanță, s-a revenit cu o adresă identică, pentru care de data asta s-a dat un aviz favorabil. Aici este o problemă internă, în Ministerul Apărării, pentru care deja s-au făcut demersuri ca cei vinovați să fie trași la răspundere până la ultimul cent”, a continuat Radu Miruță.

El a spus că nu adusese nicio acuzație primăriei.

„În cazul de față, primăria n-a fost acuzată de mine, pentru că primăria a primit din partea ministerului un aviz și atunci primăria, văzând avizul respectiv, a dat autorizație de construire. De ce, având în vedere faptul că eu nu am acuzat primăria pe această speță, doamna Vasilescu își pune atât de vehement singură mâna în cap? Este o întrebare la care nu am răspuns și nici n-am prea multe curiozități”, a adăugat ministrul Apărării.

„Nu este o chestiune chiar întâmplătoare la Craiova”

Radu Miruță a spus că el nu poate fi considerat răspunzător pentru „cum s-au obținut autorizații de-a lungul timpului acolo”.

„Nu este, însă, o chestiune chiar întâmplătoare, observ eu, la Craiova, pentru că tot pe raza de acțiune a acestui radar, de la Cârcea, se începuse construirea unuia dintre cele mai mari depozite din România pentru centre comerciale, depozit pentru care a fost acționat în instanță și Ministerul Apărării a oprit construirea acelui depozit, pentru că se întâmplase cu nerespectarea legii”, a adăugat el.

Ministrul susține că Ministerul Apărării notificase Primăria Craiova în privința depozitelor de muniții care există în acea zonă.

„Eu nu mă apuc să comentez ce are timp doamna primar să scrie pe Facebook. E treaba dumneaei cum face politică și cum se manifestă. Am verificat în această dimineață – și despre situația de la Craiova, de-a lungul timpului, Ministerul Apărării a notificat primăria. Acolo există niște depozite de muniții, care au un regim special de distanță, în funcție de ce este depozitat înăuntru. Astfel de lucruri au fost notificate Primăriei Craiova”, a mai declarat Miruță.

Ce spusese Lia Olguța Vasilescu

Reacționând la declarațiile pe care le făcuse ministrul Apărării joi, primarul social-democrat al Craiovei a spus despre Radu Miruță de la USR că „nu iese din tiparul miniștrilor din același partid care s-au ocupat de Armată și care n-au văzut soldați decât în filme”.

„Aflu cu stupoare că în zonă sunt «depozite de muniție». Nu de la vreo babă care bârfește pe marginea șanțului, ci de la Ministrul Apărării. Depozite de muniție lângă un spital, fie el și militar și lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă. E de atunci depozitul de armament între ele? Sau a adus MApN muniție de război între blocuri și un spital, recent? Că atunci e foarte foarte grav! Cum să faci depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere craiovene? Cine a decis asta?”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, joi, pe Facebook.

Primarul a comentat și afirmația conform căreia blocul ar afecta traiectoria radarului.

„Mai aflăm de la ministrul Miruță că blocul respectiv obturează radarul de la Cârcea. Serios? Cred că și cu busola în mână s-ar pierde prin Craiova… Păi dacă luăm raza cercului radarului de la Cârcea, vedem că e afectată toată Calea București, cu blocuri doar de 10 etaje, construite tot în comunism, nu după ce au amplasat ei radarul, toată strada Caracal, Mall-ul Electroputere, toată platforma industrială etc. Până la Satina Park sunt zeci de blocuri. Le demolează ministrul Miruță pe toate? Ce e prostia asta?”, a mai declarat edilul.