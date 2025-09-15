Replica ministrului Apărării, după ironiile Ambasadei Rusiei: Drona era rusească, ce voia, poză cu eticheta? / Ce spune ministra de Externe după discuțiile cu ambasadorul

Este „clar” că drona intrată sâmbătă în spațiul aerian al României este una „rusească”, a declarat, luni, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care spune că acest lucru a fost confirmat și de pilotul care a condus formația de F-16. Replica vine după ce Rusia a susținut că nu există dovezi că drona este de origine rusească și a ironizat România spunând că „a descoperit un alt OZN”.

Moșteanu a declarat, luni, la Antena3, că a analizat raportul complet al misiunii și a discutat inclusiv cu pilotul care a condus formația de F-16: „Scrie clar în raport, și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou”.

Ministrul Apărării a lăudat decizia „de profesionalism și responsabilitate” a piloților F-16 care au avut autorizarea să doboare drona, dar au decis să nu deschidă focul:

„Au luat decizia corectă, am încredere în maturitatea piloților și a comandantului lor de misiune. În momentul în care tragi cu rachete pe teritoriul unei țări care nu e în război sau cu tunul de bord e un risc potential de daune colaterale.

Contactul cu drona a fost intermitent. Dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos, dar dat fiind diferența constructivă dintre avion și dronă, acest contact se pierde”.

Ministra de Externe: „Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor”

Și ministra de Externe, Oana Ţoiu, a reacționat la declarațiile Rusiei, spunând că „au aceeaşi abordare pe care au avut-o când a început războiul din Ucraina şi l-au numit operaţiune specială”.

Ministra de Externe a fost întrebată, la Digi 24, despre mesajul Ambasadei Rusiei la București, după ce ambasadorul a fost convocat la MAE.

„Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor. Au aceeaşi abordare pe care au avut-o când a început, practic, războiul din Ucraina şi l-au numit ca operaţiune specială, nu război. Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbăcu nimic realitatea. (..) Nimeni nu are o miză să-i convingă pe ruşi că drona rusească este a Rusiei, din moment ce ei ştiu foarte bine acest lucru.

Şi tentativele pe care le au de a schimba realitatea, folosind aceste tipuri de discurs, nu sunt tentative care vor reuşi. De altfel, dacă ei au crezut că această provocare va intimida sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie încercări cu succes, se înşală.

De fiecare dată când există provocări ale spaţului comun, aliat, ale spaţului Uniunii Europene, ce se întâmplă este că noi folosim momentele respective pentru a intensifica dialogul dintre noi, pentru a creşte solidaritatea şi pentru a creşte mecanismele în care ne sincronizăm împreună deciziile, aşa cum se întâmplă şi va continua să se întâmple şi pe apărarea care ţine de Flancul Estic”, a spus Oana Țoiu, citată de News.ro.

Ea a subliniat că în discuţia colegilor săi din minister cu ambasadorul Rusiei la Bucureşti „a fost foarte clar protestul ferm al României, precum şi claritatea faptului că aceste provocări sunt inacceptabile”.

Întrebată dacă este nivelul de alertă ridicat în România în acest moment, ministrul de Externe a spus că „noi, în acest moment, suntem în siguranţă”.

„A descoperit un nou OZN”

Sâmbătă după-amiază, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și două avioane F-16 au interceptat-o.

MApN a transmis ulterior că a fost vorba despre o dronă Geran (Shahed-136 iraniană), care a părăsit teritoriul țării noastre și a intrat în Ucraina.

Ambasadorul rus la București a fost convocat la MAE după acest incident, la numai trei zile după ce anterior fusese chemat în legătură cu dronele rusești care au violat spațiul aerian al Poloniei. În replică, misiunea diplomatică a ironizat MApN privind incidentul de sâmbătă.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, a transmis Ambasada Federației Ruse la București.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev susține că „a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.