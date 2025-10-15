Replica Moscovei după ce Donald Trump a afirmat că „economia Rusiei este pe cale să se prăbușească”.

Unul dintre principalii oficiali economici ai președintelui Vladimir Putin a respins miercuri afirmația președintelui american Donald Trump cum economia Rusiei este pe cale să se prăbușească, în contextul cozilor pentru benzină din unele regiuni, relatează Reuters.

Marți, Trump a declarat că Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina pentru că face Rusia „să arate prost”. El a invocat în sprijinul afirmației „cozile lungi de așteptare pentru benzină” și a spus că „economia Rusiei este pe cale să se prăbușească”.

Întrebat despre comentariile lui Trump în cadrul unei conferințe energetice la Moscova, viceprim-ministrul Alexander Novak, care supraveghează domeniile energiei și economiei în cadrul guvernului, a declarat că Rusia are o aprovizionare stabilă cu benzină.

„Avem o aprovizionare stabilă pe piața internă, nu vedem probleme în acest sens”, a spus Novak. „Se menține echilibrul între producție și consum, iar noi, din partea guvernului și a ministerelor de resort, facem tot posibilul pentru ca acest lucru să rămână așa.”

Care este starea economiei ruse

Economia Rusiei încetinește anul acesta, iar guvernul de la Moscova estimează o creștere a produsului intern brut (PIB) de doar 1,0%, după o creștere de 4,3% în 2024 și 4,1% în 2023. Totuși, Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere prognoza pentru 2025, de la 0,9% la 0,6%.

Ratele ridicate ale dobânzilor i-au descurajat pe cei mai mari retaileri ruși să cumpere benzină în lunile de iarnă, când exista un surplus, iar o serie de atacuri cu drone ucrainene au scos din funcțiune o parte semnificativă din capacitatea de rafinare a Rusiei.

Acest lucru a dus la unele penurii de benzină în regiunile periferice ale Rusiei, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, deși guvernul a acționat rapid pentru a prioritiza aprovizionarea regiunilor afectate de lipsuri.

Rusia a afirmat în mod repetat că piața internă este stabilă, deși nu lipsită de unele probleme.

Pe măsură ce Rusia și Ucraina, susținută de Occident, sunt prinse într-un război de uzură cu drone și artilerie pentru al patrulea an consecutiv, economia a devenit o zonă majoră de competiție între Occident și Rusia.

Susținătorii occidentali ai Ucrainei spun că economia Rusiei este mai slabă decât pare și că, dacă presiunea va crește, suferința rușilor de rând îl va forța pe Putin să-și schimbe cursul în privința Ucrainei.

Kremlinul afirmă că economia este încetinită intenționat pentru a preveni supraîncălzirea, că s-a adaptat bine celor mai dure sancțiuni occidentale impuse vreodată unei mari economii și că nicio putere externă nu poate forța Rusia să-și schimbe direcția.