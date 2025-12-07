REPORTAJ. Cum a trăit rezultatul alegerilor nou-intrata în politica mare din București: „Vom continua, iar lupta noastră va avea un rezultat. Nu mai vrem dinozauri în politică”

Îmbrățișați sub ploaia rece, la intrarea în parcul Cișmigiu de peste drum de Primărie, zâmbitori și încrezători și scandând „Ana Ciceală la Capitală”. Așa i-au găsit rezultatele exit-poll-urilor pe candidata SENS și pe susținătorii săi. În același loc, Nicușor Dan își sărbătoarea în trecut victoriile la locale și nu departe de Cișmigiu, se bucura în mai și de triumful la prezidențiale.

Clasată, conform primelor rezultate ale exit-poll-urilor, pe locul al cincilea și cotată cu un procent de 6% din voturi, Ana Ciceală a vorbit, duminică seară, mai puțin despre scorul în sine și mai mult despre „energie și speranță”. Sondajele de opinie anterioare votului arătau că Ciceală, care anul trecut încercase și la Primăria Sectorului 3, este candidata cu cea mai mare susținere în rândul tinerilor.

De tineri a fost înconjurată și duminică seară, în stradă. Ciceală a vorbit despre sutele de voluntari care i-au fost alături și „au stat de vorbă cu oamenii în ultimele 5 luni pe stradă, nu pe rețelele sociale: în parcuri, în piețe, la gurile de metrou”.

Ana Ciceală face declarații după afișarea rezultatelor exit-poll în Parcul Cișmigiu. Inquam Photos / Pană Tudor

La capătul unei campanii în care spune că oamenii „au trecut peste lehamite, peste ură uneori”, Ana Ciceală afirmă că a găsit „speranță, ceva pozitiv. Un vot pentru viitor, pentru a reînnoda încrederea. Simțim multă energie, speranță și încredere de la tinerii cu care am lucrat în această campanie. Mi-au redat și mie încrederea că o schimbare este posibilă.”

Și pentru Florina Presadă, vicepreședinta partidului SENS, „fiecare vot pentru Ciceală este o victorie”.

Presadă consideră că voturile lui Ciceală sunt „singurele despre speranță, nu pentru răul cel mai mic”.

„Oameni care ne reprezintă, nu niște dinozauri”

Întrebată de jurnaliști dacă are un mesaj și pentru câștigătorul alegerilor, Ana Ciceală s-a eschivat: „Să vedem mai intâi care va fi câștigătorul sau căștigătoarea.” Asta deși rezultatele exit-pollurilor îl dădeau câștigător detașat pe liberalul Ciprian Ciucu.

În ceea ce privește posibilitatea de a iniția discuții sau colaborări cu alte partide în viitor, candidata SENS spune că „vrem să avem în politică oameni care ne reprezintă pe toți, nu niște dinozauri”.

„Românii nu au venit astăzi în numar mare la vot din cauză că le este lehamite de politicienii și de partidele care fac politică pe stil vechi”, a adăugat candidata SENS.

Ana Ciceală a încheiat seara cu promisiuni: „Indiferent de rezultat (la alegerile de astăzi – n.red.) noi vom continua. Luptăm pentru a schimba ceva pentru tineri, iar lupta noastră va avea un rezultat.”

Ciceală, aproape 6% din voturi

Ciceală era creditată duminică seara, cu ceva mai mult de 5% din voturile bucureștenilor, după numărarea a peste 95% din voturi. În campanie, candidatul USR, Cătălin Drulă, a invitat-o să se retragă în favoarea lui, însă rezultatele de duminică arată că nici cu voturile lui Ciceală, Drulă nu ar fi câștigat Primăria Capitalei și nu ar fi prins nici locul 2.